Lazio-Cluj, le probabili formazioni: dubbio Caicedo, occasione per Cataldi e Jony

Lazio-Cluj, le probabili formazioni – La Lazio torna in campo in Europa League. La situazione del girone sembra ormai irrimediabilmente compromessa, ma Simone Inzaghi ha dichiarato di volersela giocare fino all’ultimo istante. Per passare il turno la Lazio deve vincere le due partite che mancano e sperare che il Cluj non faccia nemmeno un punto. Inoltre, i biancocelesti devono vincere contro i rumeni con un punteggio di 1-0 o con almeno due gol di scarto, vista la sconfitta dell’andata. Uno scenario molto complicato. All’Olimpico arrivano i rumeni del Cluj. Tante novità annunciate dal tecnico in conferenza stampa. A partire dal portiere che sarà Proto, fuori causa per febbre Strakosha. In mediana titolari Parolo e Cataldi. Preoccupa Caicedo per un problema alla caviglia. Se l’ecuadoriano non dovesse farcela è pronto Adekanye, visto che Immobile riposerà. Le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

Lazio-Cluj, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo (Adekanye). All. Simone Inzaghi.

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Dan Petrescu.