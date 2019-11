Notizie del giorno – Cassano critica Mazzarri, Tudor verso l’esonero, Anna Falchi si spoglia per la Lazio

CASSANO CRITICA MAZZARRI – Momento delicato per Walter Mazzarri. L’allenatore del Torino è a panchina dopo la plateale sconfitta contro la Lazio, i tifosi hanno iniziato a chiedere a gran voce il suo esonero. Il presidente Urbano Cairo continua a difenderlo a spada tratta, mentre sembra non essere totalmente dalla sua parte Antonio Cassano. L’ex attaccante barese ha vissuto con lui un periodo alla Sampdoria, lo conosce (LE PAROLE DI CASSANO A TIKI TAKA)

TUDOR A RISCHIO ESONERO – Crisi sempre più evidente in casa Udinese, la squadra di Tudor è reduce da due sconfitte pesantissime, la prima in trasferta contro l'Atalanta con il clamoroso risultato di 7-1, la seconda in casa contro la Roma, 0-4 il risultato nonostante la superiorità numerica e ben 3 gol presi con l'uomo in più. Nel complesso la stagione del club bianconero può essere considerata deludente e ben al di sotto delle aspettative, per questo motivo sta per materializzarsi l'esonero dell'allenatore Tudor. Sono ore di riflessione in casa bianconera ma la decisione sembra essere stata già presa, si va verso il ribaltone che a questo punto è atteso nelle prossime ore, sono iniziati i giri di 'consultazioni' per individuare il giusto sostituto

LA FALCHI SI SPOGLIA – Si è conclusa la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate indicazioni per le zone alte della classifica. Continua l'ottimo momento della Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è una seria candidata alla qualificazione alla Champions League o forse anche qualcosa in più. Nella sfida di ieri tutto facile per i biancocelesti che hanno dominato in lungo ed in largo contro il Torino, 4-0 che non lascia dubbi sull'andamento dell'incontro, decisivo ancora una volta Ciro Immobile, l'attaccante sta disputando una stagione entusiasmante e si candida ad essere protagonista anche con la maglia della Nazionale. Nel frattempo sempre più scatenata la tifosa della Lazio Anna Falchi