Le notizie del giorno – Disavventura aerea per un club italiano, caos in Serie A e bombe per gennaio

Le notizie del giorno – Una vittoria fondamentale in ottica classifica. Il Milan ha superato 1-0 la Spal e si è leggermente allontanato dalla zona retrocessione. I miglioramenti sul piano del gioco ce ne sono pochi, nonostante il cambio di allenatore, ma secondo Paquetà con Stefano Pioli qualcosa è cambiato. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista brasiliano infatti non ha risparmiato le critiche verso Marco Giampaolo. Ecco le sue parole: “Ci sono tanti fattori in gioco, non è facile dire cosa non ha funzionato. Per me in particolare essere rimasto fuori in alcune partite. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Udinese, cosa ti succede? E’ una domanda che sorge spontanea non solo dopo le ultime vicende in campionato ma ormai da anni il club bianconero deve fare i conti con stagioni anonime e che non hanno regalato soddisfazioni. L’Udinese è stata sempre una società ambiziosa e che ha pensato sempre al futuro, si è circondata da persone competenti ma da alcune stagioni qualcosa si è rotto. I bianconeri hanno provato ad anticipare altri club per quanto riguarda la realizzazione del nuovo stadio, l’impianto di proprietà rappresenta una certezza ma l’aspetto sportivo non può e non deve essere messo in secondo piano. (NEL DETTAGLIO TUTTI I PROBLEMI DELL’UDINESE)

Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo ed il nuovo turno si preannuncia scoppiettante ed in grado di portare indicazioni. Nel frattempo disavventura per il Perugia in vista della partita contro il Crotone, la squadra infatti raggiungerà la Calabria solo nella giornata di domani, il charter infatti è stato fermato nel pomeriggio a causa di un problema tecnico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portate indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi sul calciomercato, l’intenzione è quella di provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo.

JUVENTUS – La Juventus pensa al presente ed al futuro, il club bianconero ha intenzione di mettere a segno colpi in prospettiva. Nel mirino sono finiti il 19enne esterno olandese Tahith Chong e il coeataneo norvegese Erling Braut Haaland. Il primo è un prodotto del settore giovanile del Manchester United ed è in scadenza di contratto, secondo il Daily Mail i bianconeri starebbero provando ad anticipare i tempi per provare a chiudere un altro colpo ‘alla Pogba’. Haaland invece è la vera sorpresa in questo avvio di stagione ed uno dei migliori calciatori in prospettiva, secondo il The Guardian sul giovane calciatore del Salisburgo si profila un testa a testa proprio con il Manchester United, la valutazione è di 60 milioni di euro. (TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO PER GENNAIO).