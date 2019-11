Probabili formazioni Serie A, 11^ giornata: scelto il sostituto di Fazio, Higuain chiede spazio

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A – L’intensa settimana del massimo campionato italiano si chiude con il ricco weekend dell’11^ giornata. Dopo le importanti risposte del turno infrasettimanale, si scende nuovamente in campo a partire da domani. Il sabato è uno show con quasi tutte le big in campo. Si comincia alle 15 con Roma-Napoli, si prosegue alle 18 con Bologna-Inter e si finisce in serata con il derby Torino-Juventus. Domenica all’ora di pranzo l’Atalanta riceve il Cagliari, mentre il pomeriggio è pieno di scontri salvezza. Milan-Lazio in serata, il posticipo del lunedì è invece tra Spal e Sampdoria.

Probabili formazioni Serie A, 11^ giornata

Roma-Napoli, sabato 2 novembre ore 15.00

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. INDISPONIBILI: Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Kalinic, Juan Jesus, Diawara, Zappacosta. SQUALIFICATI: Fazio.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. INDISPONIBILI: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Allan. SQUALIFICATI: nessuno.

Bologna-Inter, sabato 2 novembre ore 18.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. INDISPONIBILI: Tomiyasu, Destro, Dijks. SQUALIFICATI: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. INDISPONIBILI: Sensi, Sanchez, D’Ambrosio. SQUALIFICATI: nessuno.

Torino-Juventus, sabato 2 novembre ore 20.45

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Meité, Baselli, Lukic, Ansaldi; Belotti, Iago Falque. INDISPONIBILI: Bonifazi. SQUALIFICATI: Nkoulou.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. INDISPONIBILI: Perin, Pjaca, Chiellini, Mandzukic. SQUALIFICATI: Rabiot.

Atalanta-Cagliari, domenica 3 novembre ore 12.30

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. INDISPONIBILI: Zapata D. SQUALIFICATI: De Roon.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. INDISPONIBILI: Cragno, Pavoletti. SQUALIFICATI: Lu. Pellegrini.

Genoa-Udinese, domenica 3 novembre ore 15.00

GENOA (4-2-3-1): I.Radu; Ghiglione, Romero, C.Zapata, Barreca; Radovanovic, Schone; Agudelo, Gumus, Kouame; Pinamonti. INDISPONIBILI: Criscito, Pajac, Sturaro. SQUALIFICATI: Marchetti, Cassata.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. INDISPONIBILI: Stryger. SQUALIFICATI: Jajalo.

Lecce-Sassuolo, domenica 3 novembre ore 15.00

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakov; Mancosu; Falco, Lapadula. INDISPONIBILI: Farias, Majer, Benzar. SQUALIFICATI: Tachtsidis.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Traorè; Boga, Defrel, Berardi. INDISPONIBILI: Rogerio, Pegolo, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Bourabia. SQUALIFICATI: nessuno.

Verona-Brescia, domenica 3 novembre ore 15.00

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Stepinski. INDISPONIBILI: Badu, Bessa, Bocchetti, Tupta. SQUALIFICATI: nessuno.

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma, Balotelli. INDISPONIBILI: Dessena, Tremolada. SQUALIFICATI: nessuno.

Fiorentina-Parma, domenica 3 novembre ore 18.00

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Venuti; Sottil, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. INDISPONIBILI: Caceres, Lirola. SQUALIFICATI: Ger. Pezzella, Ribery.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gius. Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh. INDISPONIBILI: Laurini, Gagliolo, Inglese, Grassi, Cornelius. SQUALIFICATI: nessuno.

Milan-Lazio, domenica 3 novembre ore 20.45

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. INDISPONIBILI: Caldara, Rodriguez, Musacchio. SQUALIFICATI: nessuno.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. INDISPONIBILI: nessuno. SQUALIFICATI: nessuno.

Spal-Sampdoria, lunedì 4 novembre ore 20.45

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Strefezza; Petagna, Floccari. INDISPONIBILI: Fares, D’Alessandro, Di Francesco, Jankovic. SQUALIFICATI: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru; Bertolacci, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. INDISPONIBILI: Seculin. SQUALIFICATI: nessuno.