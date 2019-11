Pronostici Europa League, i consigli di CalcioWeb – Lazio per il riscatto, Rangers-Porto per lo spettacolo

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE – Quarta giornata della fase a gironi della seconda competizione europea per importanza. Una full immersion di 4 ore e come sempre molto intensa quella che accompagnerà la serata, con le gare delle 18.55 e delle 21. In campo le due romane: la Lazio ospita il Celtic e cerca la rivincita della sconfitta beffa dell’andata, la Roma va a Monchengladbach per vendicarsi del furto subito. Questi i consigli della redazione di CalcioWeb.

BASILEA-GETAFE 1 – Padroni di casa devastanti nell’unica gara giocata in casa, con il calendario in discesa e vittoriosi all’andata in Spagna. Possibile 1.

CLUJ-RENNES 1X – Cammino quasi all’opposto per le due compagini, con i romeni ok nell’unica in casa e con i francesi incapaci di reagire ad un inizio negativo. Vittoria dei padroni di casa probabile, ma confidiamo in un minimo di riscatto ospite.

DUDELANGE-SIVIGLIA 2 – Risultato quasi scontato, i veterani di questa competizione vorranno fare un sol boccone degli avversari per chiudere ogni discorso qualificazione.

LAZIO-CELTIC 1 – Mettiamoci dentro tante cose: buon momento attuale come dimostra il campionato, voglia di rivincita dopo l’immeritata beffa dell’andata e gara davanti al proprio pubblico. Se poi Immobile fa l’Immobile…

ROSENBORG-SPORTING GOL – Andiamo controcorrente. Sì. Perché i padroni di casa hanno segnato solo una rete finora. Il 2 possibile? Senza dubbio, ma i norvegesi dovranno prima o poi smuovere qualcosa.

ESPANYOL-LUDOGORETS OVER – Vero che all’andata è finita 0-1, ma stuzzica molto il potenziale offensivo che gli ospiti riescono a mettere in mostra, come dimostrano le 8 reti in 3 partite. Che non possa uscire una partita spettacolare? Rischiamo.

FEYENOORD-YOUNG BOYS X – Testa coda ingannevole tra olandesi ed austriaci, come dimostra il girone equilibratissimo e le quattro squadre in tre punti. Ipotizziamo un risicato pari vista l’alta posta in palio.

MANCHESTER UNITED-PARTIZAN 1 – Red devils non proprio irresistibili, ma un risultato diverso dalla vittoria suonerebbe come sorprendente e inaspettato.

MONCHENGLADBACH-ROMA GOL – Non inganni la classifica (anche in questo caso ci sono quattro squadre in pochissimi punti, ben 3) né lo 0-4 subito dai tedeschi in casa alla prima. Locali tosti, possibile replay dell’andata con almeno un gol a testa.

RANGERS-PORTO GOL – Stesso discorso di sopra, considerando anche il cammino nella competizione e la gara d’andata. Gol probabilissimo.