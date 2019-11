Pronostici Europa League, le gare del 28 novembre – I consigli di CalcioWeb: successi per United e Siviglia

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE – Si torna in campo per la penultima giornata di Europa League, sono in arrivo importanti indicazioni e dei possibili verdetti. Si parte con la sfida tra Astana e Manchester United, allo stesso orario anche il Basilea e Getafe, impegnate in trasferta. Sfida davanti al pubblico amico invece per l’Az, stesso discorso anche per il Besitkas, la Roma invece impegnata sul campo del Basaksehir. Interessante sfida anche tra Braga e Wolves, trasferta per il Ludogorets contro il CSKA Mosca, il Porto sul difficile campo dello Young Boys, promette spettacolo la sfida tra Arsenal e Francoforte. La Lazio in casa contro il Cluj, il Siviglia affronta il Qarabag, previste emozioni in Sporting-Psv. Ecco tutti i pronostici di CalcioWeb.

Pronostici Europa League

ASTANA-MANCHESTER UNITED 2 – I padroni di casa hanno sempre perso e contro lo United non sembra l’occasione giusta per muovere la classifica.

AZ-PARTIZAN OVER – Ultima occasione per gli ospiti per rientrare in corsa per la qualificazione, si preannuncia una partita aperta.

FEYENOORD-RANGERS GOAL – Altra partita a viso aperto, i padroni di casa hanno bisogno necessariamente dei tre punti.

YOUNG BOYS-PORTO 2 – Girone equilibratissimo, per il Porto si tratta dell’ultima chiamata, necessaria la vittoria in trasferta.

SIVIGLIA-QARABAG 1 – Spagnoli nettamente favoriti per la vittoria, non dovrebbero avere problemi contro il Qarabag.

SPORTING-PSV GOAL – Importanti contenuti tecnici nella sfida tra Sporting e Psv, entrambe possono andare in rete.

LE ALTRE PARTITE

BESIKTAS-BRATISLAVA X

BRAGA-WOLVES X

ST-ETIENNE-GENT 1

CELTIC-RENNES OVER

ROSENBORG-LINZ X2