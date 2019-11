PRONOSTICI SERIE A – Nemmeno il tempo di finire che si torna subito in campo. Archiviata la decima giornata di campionato, la Serie A riparte con l’undicesimo turno. Tre gli anticipi del sabato. Alle 15 uno dei big match di giornata vedrà di fronte Roma e Napoli. A seguire Bologna-Inter, chiude il sabato il “Derby della Mole” Torino-Juventus. Domenica che sarà aperta da Atalanta-Cagliari. Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia sono le gare del pomeriggio. Alle 18 c’è Fiorentina-Parma. In serata Milan-Lazio. Turno che si chiuderà lunedì con lo scontro salvezza delicatissimo tra Spal e Sampdoria. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

ROMA-NAPOLI 2 – Roma reduce da due vittorie consecutive. La squadra di Fonseca sembra aver ingranato. Occhio però alla rabbia del Napoli dopo il pari polemico contro l’Atalanta. Voglia di riscatto. Due vittorie azzurre negli ultimi due scontri all’Olimpico, si può giocare anche il GOAL , esito verificatosi in 5 degli ultimi 6 scontri diretti in tutte le sedi.

TORINO-JUVENTUS 2 – La squadra di Mazzarri è in un periodo nerissimo, quella di Sarri continua a non entusiasmare, ma nel derby i numeri sono dalla parte bianconera: un solo scontro diretto perso negli ultimi 28 incroci ufficiali. Il segno 2 è quasi d'obbligo.

La squadra di Mazzarri è in un periodo nerissimo, quella di Sarri continua a non entusiasmare, ma nel derby i numeri sono dalla parte bianconera: un solo scontro diretto perso negli ultimi 28 incroci ufficiali. Il segno 2 è quasi d’obbligo. ATALANTA-CAGLIARI 12 – Due tra le squadre più in forma del campionato. Scontro bellissimo al “Gewiss Stadium”. Il pari manca dal 2013, Cagliari ancora imbattuto lontano dalla Sardegna e che ha segnato in 9 delle ultime 13 a Bergamo.

GENOA-UDINESE X2 – Rossoblu che hanno beneficiato del cambio di allenatore. Con l'arrivo di Thiago Motta si è visto un gioco a tratti piacevole. Una vittoria contro il Brescia, una sconfitta nel finale contro la Juve. L'Udinese è in crisi. Due goleade subite nelle ultime due gare, Tudor a forte rischio. Ma i numeri sono dalla parte dei friulani che hanno perso solo 2 degli ultimi 10 incroci in tutte le sedi. Occhio anche all'esito GOAL.

LECCE-SASSUOLO X2 – Ottimo momento per i salentini. Tre pareggi nelle ultime tre contro Milan, Juventus e Sampdoria. I neroverdi arrivano dalla sconfitta interna contro la Fiorentina e vorranno rifarsi. La squadra di De Zerbi non ha ancora conosciuto il segno X.

VERONA-BRESCIA OVER – La squadra di Juric vanta la miglior difesa, ma il Brescia è squadra temibile, soprattutto in trasferta e potrebbe trovare almeno un gol. Diversi esiti OVER negli ultimi scontri diretti.

FIORENTINA-PARMA OSPITE SEGNA GOL – La Fiorentina continua la risalita. Tre punti importanti contro il Sassuolo. Il Parma si sta dimostrando anche in questa stagione squadra da trasferta, grazie alla velocità dei contropiedisti. I ducali potrebbero trovare la via della rete.

MILAN-LAZIO 1X+GOAL – Il Milan ha ritrovato la vittoria contro la Spal. La Lazio continua imperterrita la sua marcia. I rossoneri hanno perso solo 2 degli ultimi 12 scontri diretti a San Siro. Occhio al segno X, uscito in 4 degli ultimi 6 scontri.

Il Milan ha ritrovato la vittoria contro la Spal. La Lazio continua imperterrita la sua marcia. I rossoneri hanno perso solo 2 degli ultimi 12 scontri diretti a San Siro. Occhio al segno X, uscito in 4 degli ultimi 6 scontri. SPAL-SAMPDORIA GOAL – Scontro diretto al “Paolo Mazza”. I ferraresi non hanno trovato la via della rete contro il Milan, i blucerchiati hanno colto un pari in extremis contro il Lecce. Si può giocare l’esito GOAL, uscito in 4 delle ultime 5 occasioni. Occhio alla possibile prima vittoria di Ranieri.