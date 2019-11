Risultati Serie A, 12^ giornata: in campo Sassuolo e Bologna, la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoserie. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel primo math sfida tra due squadre in difficoltà come Brescia e Torino, alle 18 in campo l’Inter che affronta il Verona, in serata in campo il Napoli contro il Genoa. Nel lunch match della domenica si affrontano Cagliari e Fiorentina, match davanti al pubblico amico per Lazio, Sampdoria e Udinese, la Roma gioca in trasferta contro il Parma, in serata big match tra Juventus e Milan.

VENERDI’

ORE 20.45

Sassuolo-Bologna 0-0

SABATO

ORE 15

Brescia-Torino

ORE 18

Inter-Verona

ORE 20.45

Napoli-Genoa

DOMENICA

ORE 12.30

Cagliari-Fiorentina

ORE 15

Lazio-Lecce

Sampdoria-Atalanta

Udinese-Spal

ORE 18

Parma-Roma

ORE 20.45

Juventus-Milan

LA CLASSIFICA