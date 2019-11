Risultati Serie A, 11^ giornata: in campo Roma-Napoli, la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si aprirà sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli. Alle 18 l’Inter fa visita al Bologna. In serata c’è il “Derby della Mole” tra Torino e Juventus. Domenica in campo l’Atalanta, all’ora di pranzo contro il Cagliari. Alle 15 si giocano tre partite: Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo e Verona-Brescia. Alle 18 in campo Fiorentina e Parma. In serata un altro big match: Milan-Lazio. Chiude il turno Spal-Sampdoria, lunedì sera. Il programma completo.

SABATO

ore 15

Roma-Napoli 1-0

ore 18

Bologna-Inter

ore 20.45

Torino-Juventus

DOMENICA

ore 12.30

Atalanta-Cagliari

ore 15

Genoa-Udinese

Lecce-Sassuolo

Verona-Brescia

ore 18

Fiorentina-Parma

ore 20.45

Milan-Lazio

LUNEDI’

ore 20,45

Spal-Sampdoria

CLASSIFICA