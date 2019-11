Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: Caputo contro Immobile

Continuano le emozioni della tredicesima giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno importante valido per il massimo torneo italiano. Alle 15 partita importante quella tra Sassuolo e Lazio, due squadre che giocano un calcio spumeggiante. Momento magico per la squadra di Simone Inzaghi che è reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso alla squadra di volare fino al terzo posto, l’obiettivo è mantenere la posizione. Nell’ultimo match successo per i biancocelesti che hanno avuto la meglio del Lecce, in ripresa anche la squadra di De Zerbi, i neroverdi sono reduci dalla vittoria contro il Bologna. Ecco le formazioni ufficiali.

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Magnanelli, Duncan; Djuricic, Locatelli, Boga; Caputo,. All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.