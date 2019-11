Serie A, la TOP 11 dell’11^ giornata di CalcioWeb: fenomeno Zaniolo, il riscatto di De Paul e la conferma Mancini

Con il posticipo di ieri tra Spal e Sampdoria che ha visto il fondamentale blitz della squadra di Ranieri si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo della Roma che ha vinto il big match contro il Napoli, i giallorossi volano sempre più in classifica, in difficoltà invece gli uomini di Carlo Ancelotti. Colpo grosso dell’Inter contro il Bologna grazie alla doppietta di Lukaku, il derby di Torino è della Juventus grazie ad una rete di de Ligt nel secondo tempo. Nel lunch match della domenica colpo grosso del Cagliari, il club sardo vola sempre più in classifica, delusione per l’Atalanta. Vittoria del Verona contro il Brescia, successo esterno dell’Udinese contro il Genoa, pareggio tra Lecce e Sassuolo. Pareggio tra Fiorentina e Parma, vittoria in trasferta della Lazio contro il Milan.

Tanti calciatori si sono messi in mostra nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Si riscatta il portiere Meret che contro la Roma è stato protagonista di parate incredibili, respinto anche il calcio di rigore calciato da Kolarov. Finalmente nei top troviamo anche il difensore de Ligt, l’olandese ha siglato la rete del successo nel derby contro il Torino. In gol anche il calciatore del Sassuolo Toljan mentre si conferma sempre più in forma Mancini della Roma, è un momento magico per l’ex Atalanta. A centrocampo svolta la stagione di De Paul e forse anche quella dell’Udinese, è Zaniolo però il vero top della giornata, momento magico per il giallorosso protagonista di un’altra perla contro il Napoli. Si conferma il giovane Castrovilli mentre una sorpresa è sicuramente Sema che grazie al suo gol ha portato al successo dell’Udinese contro il Genoa. In attacco è sempre decisivo Lukaku per l’Inter, merita di finire in classifica Caprari per aver portato nel finale tre punti d’oro alla Sampdoria, così come Correa sempre più trascinatore della Lazio. Tra gli allenatori il Top è Maran protagonista di una stagione da sogno sulla panchina del Cagliari.

La Top 11

(3-4-3): MERET, DE LIGT, TOLJAN, MANCINI, DE PAUL, ZANIOLO, CASTROVILLI, SEMA, LUKAKU, CAPRARI, CORREA. ALL. MARAN.