Serie A, ultime dai campi – Gli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati: come stanno Mkhitaryan e Zaza

Le ultime dai campi di Serie A. Tanti allenatori devono fare a meno dei Nazionali. Alcuni calciatori lavorano in questa sosta per smaltire gli infortuni.

TORINO – Ripresa degli allenamenti per il Torino al “Filadelfia”, con una sessione tecnica che poi si è conclusa con del lavoro aerobico, senza i 9 convocati per le rispettive nazionali. Simone Zaza ha svolto una sessione differenziata dopo il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato nella rifinitura di sabato scorso. Baselli si è sottoposto a terapie riabilitative per recuperare dalla distorsione tibio-tarsica che gli ha impedito di giocare a Brescia lo scorso match di campionato. Iago Falqué sta curando la lesione al quadricipite della coscia sinistra dello scorso primo novembre. Parigini ha quasi totalmente smaltito la sofferenza muscolare alla coscia sinistra e ha svolto una parte del programma odierno con il gruppo. Infine, lavoro atletico – con un tutore a protezione della mano infortunata – per Bonifazi.

ROMA – Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha ripreso a guidare gli allenamenti a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso ai suoi ragazzi, che usufruiranno anche del weekend libero dopo la seduta di venerdì. Ancora differenziato per Mkhitaryan e Pellegrini, ormai prossimi al rientro in gruppo: l’armeno sarà sicuramente convocato per il Brescia e anche il numero 7 viaggia spedito verso il pieno recupero. Ma le buone notizie arrivano, per una volta, dall’infermeria: non c’è lesione per Spinazzola. Il terzino della Roma si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica a Villa Stuart per verificare l’entità dell’infortunio subito nel corso del primo tempo della gara contro il Parma. L’esito degli esami strumentali non ha evidenziato lesioni al flessore destro.

BOLOGNA – Ripresa della preparazione per il Bologna che, dopo la sosta, affronterà il Parma in casa. Senza i Nazionali il gruppo rossoblu ha svolto una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo. Federico Santander si è allenato con i compagni, Takehiro Tomiyasu in parte con il gruppo. Terapie per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, programma personalizzato per Mattia Destro.

MILAN – Secondo e ultimo giorno di riposo in casa Milan, nella settimana della sosta per le nazionali. Nonostante la ripresa degli allenamenti prevista per domani, alcuni giocatori infortunati hanno iniziato già oggi le terapie a Milanello. Tra questi, Musacchio e Castillejo, con quest’ultimo che dovrà effettuare un controllo a breve per valutare la lesione al bicipite femorale. Musacchio potrebbe rientrare dopo la sosta, in occasione del match casalingo contro il Napoli, in programma sabato 23 novembre alle ore 18.

LAZIO – Tornerà domani in campo la Lazio. Archiviata la dodicesima giornata di Serie A , la formazione guidata da Simone Inzaghi è chiamata a prepararsi in vista del tredicesimo turno della massima serie italiana, nel quale i biancocelesti sfideranno il Sassuolo in trasferta. A poco meno di due settimane dalla sfida ai neroverdi, la Lazio si ritroverà domani al Centro Sportivo di Formello per iniziare la preparazione. L’allenamento è in programma a partire dalle 15.30.

GENOA – Collaudi e partitine per la squadra del Genoa alla ripresa degli allenamenti. Venti più Denilho Cleonise, fresco di debutto in campionato e aggregato alla squadra, gli elementi a disposizione di Thiago Motta in assenza dei sette nazionali. Presenti i tre portieri presi in consegna dal duo Scarpi e Raggio Garibaldi. Nessuna problematica a livello di infermeria. Tutti hanno partecipato ai lavori con gli occhi puntati sulle reazioni agli sforzi dei rientranti. Mercoledì il programma prevede un allenamento.