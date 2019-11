Serie A, ultime dai campi: Ribery ha la febbre, falso allarme Immobile, buone notizie per Sarri

NAPOLI – Mattinata di lavoro per il Napoli che prepara l’anticipo di sabato, alle 18, in casa del Milan. Per gli azzurri di Ancelotti prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale.

GENOA – Prosegue la preparazione del Genoa in vista del posticipo di lunedì sera in casa della Spal. Ankersen e Schone, reduci dal pareggio con la Danimarca e la qualificazione agli Europei si sono aggregati al gruppo, mentre domani lavoreranno con i compagni anche Pandev e Pinamonti.

PARMA – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability e forza funzionale seguiti da cambi di direzione. Riccardo Gagliolo e Dejan Kulusevski sono rientrati dagli impegni con la Svezia. Programma di lavoro differenziato per Gervinho e Alberto Grassi. Giuseppe Pezzella è rimasto a riposo per una gastro-enterite febbrile. Andreas Cornelius e Yann Karamoh sono stati sottoposti a terapie. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese. Domani, giovedì 21 novembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.

LECCE – Il Lecce si è ritrovato questa mattina all’Acaya Golf Resort & Spa per una seduta d’allenamento, alla quale non hanno partecipato i nazionali Imbula e Majer, che torneranno in sede in giornata. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Falco, Farias, Tabanelli, Mancosu e Meccariello. Domani in programma un doppio allenamento, a porte chiuse.

LAZIO– C’era qualche preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Immobile, rientrato ieri dopo gli impegni con la Nazionale. Infatti, nell’ultima gara con l’Armenia di lunedì, l’attaccante biancoceleste aveva rimediato un pestone che gli era costato una caviglia gonfia e un po’ di apprensione per il tecnico Inzaghi. Nessun allarme però, quest’oggi la punta si è regolarmente allenata nella doppia seduta andata in scena nel centro sportivo di Formello e domenica alle 15 guiderà il reparto offensivo contro il Sassuolo nella trasferta di Reggio Emilia, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Confermato il recupero di Radu, a pieno regime anche Luis Alberto dopo l’affaticamento muscolare. Sono rientrati in gruppo Acerbi e Bastos, reduci dagli impegni con le proprie rappresentative, gli unici assenti sono stati Marusic, Vavro e Berisha. L’esterno montenegrino ha effettuato oggi ulteriori controlli clinici, ma il problema muscolare al flessore non sembra ancora alle spalle: difficilmente tornerà a disposizione contro il Sassuolo, al suo posto Lazzari sulla fascia sinistra.

ATALANTA – L’Atalanta continua la preparazione alla sfida in programma sabato alle 15 contro la Juventus al Gewiss Stadium. I nerazzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti. Castagne, Kjaer e Pasalic, rientrati oggi dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

CAGLIARI – Doppia seduta di allenamento per il Cagliari in vista del match di domenica sera in casa del Lecce. Mattinata in palestra, con i lavori di forza personalizzati e le esercitazioni sulla reattività con le luci. Nel pomeriggio tutti in campo, prima per la fase di mobilità con la palla e poi per una lunga parte tattica. Gruppo inizialmente diviso, con i difensori impegnati sul perfezionamento della linea difensiva, centrocampisti e attaccanti impegnati nelle combinazioni offensive. Spazio quindi ad attacco e difesa su due metà campo alternate. Chiusura con una serie di partitelle a pressione. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Marko Rog e Robin Olsen. Valter Birsa e Nahitan Nandez hanno lavorato parzialmente in gruppo. Luca Ceppitelli e Luca Pellegrini hanno svolto un programma personalizzato.

SAMPDORIA – Doppio allenamento per la Sampdoria al ‘Mugnaini’ di Bogliasco. Mattina con lavori a gruppi in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo. Nel pomeriggio il presidente Massimo Ferrero è salito al Poggio per far visita alla squadra e al tecnico Claudio Ranieri che sul campo 2 ha diretto una seduta a base di esercitazioni tecniche, conclusasi con un torneo a 4 squadre su campo ridotto. Rientrati Omar Colley, Albin Ekdal e Morten Thorsby che hanno svolto sedute rigenerative, mentre Jeison Murillo è atteso nelle prossime ore. Federico Bonazzoli ha svolto il proprio percorso di recupero agonistico, mentre per Bartosz Bereszynski trasferimento a Poznan dove, come concordato con la società, sarà operato dallo staff medico della nazionale per l’infortunio al menisco esterno del ginocchio destro riportato proprio in occasione degli impegni con la Polonia. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.

JUVENTUS – Miralem Pjanic potrebbe recuperare in tempo per giocare sabato contro l’Atalanta. Il centrocampista bosniaco – comunica la Juventus – “si e’ allenato parzialmente in gruppo” dopo il problema muscolare accusato nel match Bosnia-Italia. Le buone notizie non finiscono per Sarri, visto che Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni e che “gli esami a cui è stato sottoposto Alex Sandro hanno evidenziato un significativo miglioramento del problema all’adduttore sinistro”. Le condizioni del laterale brasiliano saranno valutate giorno per giorno. Ronaldo invece ha svolto lavoro personalizzato, visto il problema al ginocchio accusato nelle ultime settimane; seduta ‘su misura’ anche per Rabiot “a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro”.

SASSUOLO – Doppia seduta di allenamento per il Sassuolo in vista del match casalingo di domenica contro la Lazio. Mattinata tra palestra e campo, nel pomeriggio esercitazioni tecnico-tattiche. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches e Gianluca Pegolo. Ancora assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Mert Muldur, Pedro Obiang e Junior Traore. Fermo Gregoire Defrel sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.

TORINO – Allenamento tecnico-tattico per il Torino di Walter Mazzarri in vista dell’anticipo casalingo di sabato sera contro l’Inter. Dopo alcune esercitazioni specifiche Walter Mazzarri ha diretto una partita di allenamento, a ranghi misti. Riposo assoluto per Lyanco, terapie per Laxalt.

FIORENTINA – La Fiorentina prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato che la vedrà impegnata domenica a Verona. Montella non potrà disporre degli squalificati Castrovilli e Pulgar ma ritroverà Frank Ribery dopo i tre turni di squalifica. L’attaccante francese oggi non si è allenato per un lieve stato febbrile ma non sembra esserci preoccupazione sulla sua disponibilità per domenica.

ROMA – Roma distratta dalle voci sulla cessione, ma a Trigoria mister Fonseca cerca di restare sul concreto e prepara i giallorossi per la ripresa del campionato e il match di domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Brescia. Per il tecnico portoghese questa volta non ci dovrebbero essere problemi di numeri, visto che con il rientro di diversi infortunati il problema semmai potrebbe essere di abbondanza. Da oggi in gruppo si sono rivisti Dzeko, Kolarov, Zaniolo e Kluivert appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, ai quali si sono aggiunti Veretout, Fazio, così come Mancini completamente ristabilito dopo il problema muscolare accusato in azzurro. Pastore e Mkhitaryan (l’armeno è al rientro dopo l’infortunio) hanno continuato ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo.

INTER – Inter al lavoro al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida contro il Torino in programma sabato sera in trasferta. Antonio Conte ha lavorato con la squadra al completo (sono rientrati infatti tutti i nerazzurri impegnati con le loro Nazionali). In gruppo Skriniar, De Vrij, Lukaku e Lazaro. Restano indisponibili Sanchez e Politano, ancora infortunati. Sensi e Gagliardini dovrebbero recuperare per sabato mentre resta il dubbio Asamoah. In difesa Godin, De Vrij e Skriniar; esterni di centrocampo Candreva e Biraghi con Barella, Brozovic e Vecino centrali; in attacco la coppia Lukaku-Martinez.

SPAL – Prosegue la preparazione della Spal in vista del posticipo casalingo di lunedì sera contro il Genoa. Dopo una fase di riscaldamento e alcune esercitazioni di possesso palla, la seduta è proseguita con esercitazioni tattiche e partitelle a tema. Andrea Petagna, Gabriel Strefezza e Marko Jankovic hanno svolto un lavoro differenziato. Reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, Thiago Cionek, Arkadiusz Reca e Jasmin Kurtic torneranno in gruppo da domani. Domani amichevole a porte chiuse contro il Mezzolara, squadra che milita nel girone D di serie D.