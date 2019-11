Sorteggio Europei 2020 live, l’Italia scopre le sue avversarie: tutti i gironi della fase finale

Sorteggio Europei 2020 live – Si compongono i gironi della fase finale degli Europei 2020. A partire dalla 18 a Bucarest, al RomExpo, inizia la cerimonia che permetterà alle 24 squadre coinvolte di conoscere le avversarie della prima fase. In realtà le squadre sicure della partecipazione sono ancora 20, alle quali si aggiungeranno le 4 vincitrici del Playoff di marzo. L’Italia sarà testa di serie e verrà inserita nel girone A. Gli Azzurri giocheranno le prime tre gare in casa, allo Stadio Olimpico di Roma. Nonostante sia testa di serie la Nazionale italiana potrà trovare sulla sua strada avversarie quali la Francia, campione del mondo in carica, e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Le prime due classificate di ogni girone accedono agli ottavi, insieme alla migliori terze. CalcioWeb seguirà passo passo il sorteggio con la diretta live a partire dalla 18.