Tottenham, Mourinho allo scoperto su Ibrahimovic: “non ha senso”

“Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e uno dei migliori al mondo: non ha alcun senso un attaccante del calibro di Ibrahimovic, ha piu’ di trent’anni ma puo’ giocare in qualsiasi club al mondo, noi abbiamo Harry Kane”. Sono le dichiarazioni di Mourinho, tecnico del Tottenham, sulle voci che vorrebbero il club inglese interessato allo svedese. Lo Special One guarda con attenzione alla gara di Champions League di domani in casa contro l’Olimpiacos: “Dobbiamo qualificarci, questo e’ il nostro obiettivo – dice Mou – Datemi tempo per sviluppare le mie idee e non avremo problemi a giocare contro qualsiasi squadra in Europa. Non abbiamo paura di nessuno. Se riesci a vincere in casa nella tua prima partita, e’ importante. Il nostro stadio e’ il migliore del mondo e abbiamo un grande supporto, quindi cercheremo di ottenere un buon risultato e qualificarci”.