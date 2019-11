Ultime dai campi – Come stanno Belotti e Quagliarella: possibili sorprese nella formazione del Milan

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

UDINESE – Doppia seduta di allenamento per l’Udinese di mister Gotti che prepara il match di domenica in casa della Lazio. Al mattino palestra e test atletici. Al pomeriggio seduta tecnico-tattica con esercitazioni sul possesso palla e sull’uno contro uno, quindi partitelle a tema a campo ridotto. Squadra al completo con l’eccezione di Ken Sema che prosegue nel suo programma personalizzato di recupero e ha sostenuto al Bruseschi un allenamento individuale.

SAMPDORIA – Allenamento pomeridiano per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista del match di lunedì in casa del Cagliari. Il tecnico blucerchiato ha suddiviso i calciatori disponibili in due gruppi che si sono alternati in attivazione e sviluppo della forza. Fabio Quagliarella ha lavorato in parte con i compagni. Terapie, fisioterapia e lavori specifici in piscina per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli e Fabio Depaoli, tutti alle prese con individuali specifici di recupero agonistico, mentre Bartosz Bereszynski prosegue a Poznan – seguito anche da personale dello staff sanitario blucerchiato – l’iter riabilitativo post-intervento.

LECCE – Mattinata di lavoro per il Lecce in vista del match di sabato sera in casa della Fiorentina. Per i giallorossi di Liverani lavoro fisico in palestra e tattico sul campo. Falco, Mancosu, Majer, Rossettini, Meccariello e Dumancic hanno sostenuto un allenamento differenziato, mentre Babacar ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo.

TORINO – Prosegue la preparazione del Torino in vista dell’anticipo di sabato, alle 18, in casa del Genoa di Thiago Motta. Per i granata di Mazzarri, dopo una fase iniziale di riscaldamento, partita di allenamento a ranghi misti al Filadelfia. Lavoro personalizzato per Belotti, che comunque dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta in Liguria.

NAPOLI – “Al lavoro, in silenzio, sto tornando”. Così Arek Milik rassicura i tifosi del Napoli su un suo imminente ritorno in campo. L’attaccante polacco, fuori per infortunio, sui social ha scritto ancora: “Finalmente in campo, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi. E stasera… Forza Napoli!”.

BOLOGNA – Doppia seduta per il Bologna in vista del match di domenica in casa del Napoli. A dirigere il lavoro della squadra anche oggi Sinisa Mihajlovic che al mattino ha impegnato i suoi sul campo fra atletica e tattica, al pomeriggio ha fatto svolgere esercizi in palestra. Terapie per Federico Santander, mentre Mattia Destro ha lavorato in parte con il gruppo. Solo palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano, che dovrebbero saltare la trasferta al San Paolo.

SPAL – Allenamento pomeridiano per la Spal che prepara il match di domenica in casa dell’Inter. Dopo una fase di riscaldamento, la seduta è proseguita con esercitazioni di possesso palla e una partitella a tema. Programma personalizzato per Federico Di Francesco che nel corso della gara con il Genoa di lunedì scorso, ha riportato una lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Lavoro a parte anche per Gabriel Strefezza a causa di una contusione al quadricipite femorale della coscia sinistra rimediata nell’incontro di lunedì con i rossoblu.

CAGLIARI – Ripresa della preparazione per il Cagliari di mister Maran in vista del posticipo casalingo di lunedì sera contro la Sampdoria. Lavoro atletico, quindi serie di circuiti tecnico-fisici e partita a metà campo. In chiusura lavoro specifico dedicato a sviluppare la potenza aerobica. Si sono allenati con il gruppo Pellegrini e Ragatzu; lavoro personalizzato per Ceppitelli e Faragò con quest’ultimo che deve ancora smaltire del tutto la contusione alla coscia. Riposo precauzionale per Cigarini, bloccato dal mal di denti. Terapie per Birsa.

MILAN – Prosegue il lavoro in casa Milan, in vista del match di campionato contro il Parma, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Tardini. Dopo la consueta attivazione muscolare svolta in palestra, i rossoneri si sono trasferiti sul campo per svolgere una serie di esercizi incentrati sulla rapidità. A seguire, spazio al pallone con una sessione di possesso palla, prima della partitella su campo ridotto, che ha chiuso l’allenamento. Buone notizie per Pioli, che contro il Parma potrà contare sui rientri di Borini e Castillejo, entrambi presenti oggi in gruppo. Si è allenato regolarmente anche Caldara, mentre Suso ha definitivamente smaltito la gastroenterite e sabato partirà titolare al Tardini. Con i rientri degli squalificati Bennacer e Calhanoglu, Pioli potrà contare su tutta la rosa e dunque schierare la formazione tipo. Confermato il 4-3-3, con Conti ed Hernandez terzini, che supporteranno la coppia dei centrali, ovvero Musacchio e Romagnoli. In mediana sarà ballottaggio tra Krunic e Kessie, mentre nel tridente Bonaventura si giocherà una maglia con Calhanoglu. Probabile conferma di Piatek come punta del tridente, anche se Leao nelle ultime ore sta guadagnando posizioni sul polacco.

PARMA – Mattinata di allenamento per il Parma di mister D’Aversa che prepara il match casalingo di domenica contro il Milan. Per i crociati lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione, quindi lavoro tattico. Differenziato per Andreas Cornelius. Terapie per Yann Karamoh e Matteo Scozzarella, cure e lavoro personalizzato per Roberto Inglese.

SASSUOLO – Doppia seduta di allenamento per il Sassuolo in vista del match di domenica, alle 12.30, in casa della Juventus. Al mattino, sul campo sintetico del centro sportivo neroverde, si è tenuta la terza sessione stagionale dei Test Mapei. Nel pomeriggio, sul campo centrale, attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, possesso palla e partitelle a tema. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Gian Marco Ferrari e Gianluca Pegolo.