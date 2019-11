Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 14ª giornata di Serie A

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

Brescia-Atalanta – Dopo giorni di bufere mediatiche con Balotelli protagonista, pare essere tornata un po’di calma in casa Brescia in vista del derby con l’Atalanta. Tranne Dessena, tutti a disposizione di mister Grosso, che potrebbe anche cambiare modulo e passare al 4-5-1. In tal caso davanti Torregrossa è favorito su Balotelli che dopo la punizione dell’esclusione dalla trasferta di Roma tornerà tra i convocati. Seconda sessione pomeridiana a Zingonia per l’Atalanta in vista dell’anticipo di sabato. Un cambio in difesa e uno in attacco rispetto alla partita di Champions con la Dinamo Zagabria: spazio a Djimsiti, in linea con Kjaer e Palomino (o in alternativa Masiello), per ovviare alla squalifica di Toloi, e Ilicic dall’inizio al posto di Muriel. Duvan Zapata resta in riabilitazione a Siviglia. I dubbi riguardano la posizione di Gomez, sulla trequarti o come seconda punta allargata verso il vertice sinistro, e la presenza tra le linee di Pasalic oppure di Malinovskyi. Confermati Gollini in porta e la coppia in mediana De Roon-Freuler, mentre in corsia Castagne potrebbe sostituire Hateboer o Gosens.

Genoa-Torino – Buone notizie per Thiago Motta che avrà tutta tutta la sua rosa a disposizione per l’anticipo di sabato pomeriggio, a Marassi, contro il Torino. A centrocampo, rispetto alla trasferta di Ferrara, dovrebbe tornare Schone dal primo minuto mentre nel tris di giocatori offensivi alle spalle dell’unico attaccante ci dovrebbe essere la novità Gumus. Conferma sicura per Sturaro, c’è un ballottaggio in attacco con Favilli che si scalda e potrebbe essere in pole position rispetto a Pinamonti. Il Torino rischia seriamente di dover affrontare la trasferta di Genova senza il suo bomber e capitano Andrea Belotti. L’attaccante non si è ancora ripreso dal problema all’anca, frutto della contusione riportata durante il match contro l’Inter. Sono invece rientrati nel gruppo sia Laxalt che Bonifazi, che a Marassi potrebbe riprendersi il posto da titolare in difesa a scapito di Bremer. Gli altri ballottaggi sono fra De Silvestri e Aina a destra e fra Meité e Lukic a centrocampo. In attacco, in caso di forfait di Belotti, è pronto a giocare Zaza.

Fiorentina-Lecce – In vista del match che attende i viola sabato sera contro il Lecce, Montella può tornare ad avere a sua disposizione i centrocampisti Pulgar e Castrovilli che hanno scontato un turno di squalifica, mentre sicuramente out sarà il difensore German Pezzella, operatosi nei giorni scorsi per ridurre una frattura ad uno zigomo. Per sostituire quest’ultimo il favorito è Federico Ceccherini, mentre in dubbio resta l’attaccante Federico Chiesa alle prese con un risentimento all’adduttore lungo di sinistra accusato nei giorni scorsi, e che anche oggi si è allenato in maniera differenziata rispetto ai compagni. Buone notizie per mister Liverani in vista dell’anticipo di sabato sera in casa della Fiorentina di mister Montella. Sono guariti completamente Babacar e Rossettini che potranno dunque essere schierati fin da subito tra gli undici che comporranno la formazione-base. In attacco Liverani proporrà la coppia Babacar-La Mantia con Farias inizialmente in panchina. Non ci sarà invece Lapadula, squalificato per due giornate. Niente da fare per Majer, Falco, Mancosu e Dumancic ancora out. Anche a centrocampo, tutto deciso: giocheranno gli stessi tre elementi – Tabanelli, Tachtsidis e Petriccione – schierati contro il Cagliari. Confermato come trequartista l’ucraino Shakhov.

Juventus-Sassuolo – La squadra allenata da Maurizio Sarri si è ritrovata al proprio centro sportivo per iniziare a preparare il prossimo impegno, la gara di campionato in programma domenica alle 12.30 in casa contro il Sassuolo. E sugli spalti erano presenti circa 500 sostenitori tra Juventus Member, iscritti agli Official Fan Club e ospiti di Juventus. Il brasiliano Alex Sandro si è allenato parzialmente con la squadra e resta in dubbio la sua presenza per domenica, mentre difficilmente ci sarà il francese Adrien Rabiot che oggi ha sostenuto un lavoro personalizzato atletico in campo. Allenamento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo. Dopo il riscaldamento la squadra ha disputato una partitella a ranghi contrapposti. Lavoro differenziato per Berardi, Chiriches, Defrel, Ferrari e Pegolo.

Inter-Spal – L’Inter, tornata da Praga dopo la vittoria sullo Slavia, si concentra sulla sfida di domenica contro la Spal. La squadra nerazzurra dovrà ancora una volta stringere i denti a causa dei numerosi infortuni. Senza Barella, che ieri è stato operato al ginocchio e tornerà a disposizione solo nel 2020, con Sensi che fatica a recuperare la condizione, la scelta di Conte potrebbe ricadere ancora su Borja Valero al fianco di Brozovic e Vecino. Dubbi per Gagliardini che in Champions ha giocato solo i minuti finali della sfida. In difesa, Skriniar è diffidato e potrebbe non essere rischiato in vista della sfida contro la Roma. A rischio squalifica anche Lautaro Martinez che guiderà comunque l’attacco con Lukaku. Semplici recupera due pedine importanti ma rischia di non poterne avere altrettante a disposizione. Rientrano dopo la squalifica scontata lunedì sera col Genoa i difensori Cionek e Tomovic, ma dallo stesso posticipo con i rossoblu sono arrivate anche cattive notizie. Di Francesco, peraltro al rientro dopo quaranta giorni di assenza, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Differenziato per Strefezza che invece accusa una contusione al quadricipite femorale della coscia destra. Per il laterale italo-brasiliano è possibile un recupero per il match del Meazza.

Lazio-Udinese – La Lazio è impegnata in Europa League. A riposo i big Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile che saranno titolari contro l’Udinese. Sema non recupera per la trasferta di domenica in casa della Lazio. L’esterno bianconero si è allenato ancora a parte, anche nella seduta odierna. Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti dovrà dunque individuare il suo sostituto. Probabilmente la scelta ricadrà ancora una volta su Stryger Larsen, dirottato sulla corsia di sinistra. All’Olimpico l’Udinese sarà priva anche di Jajalo, fermato da un turno di squalifica dopo il rosso rimediato a Genova. Al suo posto le chiavi del centrocampo saranno affidate a Walace. Il resto del gruppo è a completa disposizione.

Parma-Milan – Seduta mattutina oggi a Collecchio per il Parma, che prosegue la marcia d’avvicinamento verso la sfida del Tardini contro il Milan. I crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da torellini e attivazione. L’allenamento è proseguito con un’esercitazione tattica ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Cornelius, terapie per Karamoh e Scozzarella, differenziato e terapie per Inglese. Allenamento pomeridiano per il Milan, che prosegue il lavoro in vista del match di domenica contro il Parma, in programma alle ore 15 allo stadio Tardini. In vista di domenica, ci sono conferme sul modulo 4-3-3, con Bennacer in cabina di regia e Krunic in vantaggio su Kessié come interno di centrocampo. In attacco sarà ballottaggio tra Bonaventura e Calhanoglu. Recuperato Castillejo, mentre sarà indisponibile Rodriguez. Pioli dovrà rinunciare per 3 o 4 mesi a Duarte, che nella giornata odierna si è sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno.

Napoli-Bologna – Dopo la sfida di Anfield Road, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti al centro tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna. Ghoulam e Tonelli hanno svolto lavoro differenziato, mentre Milik ha lavorato parte in gruppo e parte seguendo la tabella personalizzata, infine Insigne ha svolto l’intera seduta con la squadra. Bologna al lavoro verso la trasferta di domenica al San Paolo, contro il Napoli. Oggi i rossoblu hanno svolto un lavoro tattico e una partitella a campo intero. Buone notizie da Destro che si è allenato regolarmente in gruppo, seduta in palestra per Dijks e Soriano, terapie per Santander.

Verona-Roma – A tre giorni dalla sfida con la Roma, prosegue a buon ritmo la preparazione dell’Hellas Verona. Oggi la squadra, allo Aporting center Paradiso di Peschiera, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, per poi passare alle esercitazioni tattiche e alla partita finale. L’allenamento si è svolto a porte chiuse, stessa sorte per la seduta di domani. Osservato speciale il centrocampista Veloso: il portoghese sta provando a forzare e una decisione verrà presa solo dopo la rifinitura. più certa la convocazione e il ritorno in campo del giovane difensore albanese Kumbulla, assente, al pari di Veloso, nella gara vinta al Bentegodi contro la Fiorentina. La Roma è impegnata in Europa League.

Cagliari-Sampdoria – Il Cagliari si è ritrovato questa mattina per proseguire la preparazione alla sfida di lunedì contro la Sampdoria, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena. Luca Cigarini è tornato in gruppo, Luca Ceppitelli e Paolo Faragò hanno svolto un programma personalizzato. Valter Birsa ha continuato le terapie per recuperare dall’infortunio alla mano. Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della gara di lunedì sera a Cagliari. Fabio Quagliarella ha lavorato l’intera seduta con i compagni, ai quali sono stati aggregati i Primavera Lorenzo Avogadri e Marco Pompetti. Sul fronte dei singoli differenziato specifico per Edgar Barreto, terapie e fisioterapia per Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli, programma di recupero agonistico per Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski.