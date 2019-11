Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortuni di Manolas e Radu, Genoa sconfitto in amichevole

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13ª Giornata di Serie A, in programma a San Siro (alle 18). La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente lavoro tecnico con i paletti, di seguito esercitazioni 1 contro 1 col pallone. Chiusura con mini partite 3 contro 3 e 5 contro 5. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Manolas, mentre Malcuit prosegue le terapie secondo il programma di riabilitazione. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio.

JUVENTUS – Altro allenamento a ranghi ridotti per la Juventus di Maurizio Sarri e rientro in gruppo di Douglas Costa e Higuain. I due giocatori, che avevano saltato l’allenamento di ieri perché autorizzati a tornare più tardi degli altri, hanno preso parte alla seduta che si è svolta nella tarda mattinata di oggi alla Continassa in cui, i bianconeri rimasti a Torino durante la pausa dedicata alle nazionali, hanno sostenuto un lavoro personalizzato. Intanto prosegue anche il programma di recupero di Blaise Matuidi che non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale francese, a causa della frattura alla cartilagine della decima costa. La squadra proseguirà domani con un’altra seduta mattutina.

LAZIO – Nonostante la pioggia battente su Roma, la Lazio prosegue la sua marcia di avvicinamento all’impegno con il Sassuolo, in programma alla ripresa del campionato, domenica 24 novembre alle ore 15 a Reggio Emilia. Il tecnico biancoceleste Inzaghi continua a lavorare con una rosa ridotta di calciatori, considerando gli otto volati via con le proprie nazionali durante la pausa di Serie A. Una buona notizia però è arrivata dall’allenamento di questa mattina nel centro sportivo di Formello: Radu ha ricominciato a lavorare in campo e ha smaltito la lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Il romeno aveva già ricevuto il via libera dallo staff medico dopo i controlli clinici di mercoledì, all’inizio della prossima settimana tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo e sara’ a disposizione per la trasferta con il Sassuolo. Ancora out, invece, l’altro infortunato Marusic, fermo a causa di uno stiramento alla coscia sinistra: il montenegrino verrà valutato nei prossimi giorni per capire se riuscirà a recuperare in vista del prossimo match.

INTER – Nella settimana della sosta del campionato, prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della sfida in casa del Torino in programma sabato 23 alle 20.45. La squadra, priva dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ha svolto una seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning. Dopo una prima parte in palestra, il gruppo si è spostato in campo per proseguire con una serie di partitelle. Intanto arrivano parole rassicuranti per Conte: Lukaku scenderà in campo con il Belgio. “Sto bene, sono al 100%”, ha dichiarato il giocatore in conferenza.

GENOA – Il Genoa è stato sconfitto dal Monaco 2-1 in una gara amichevole giocata a porte chiuse allo stadio “Louis II”. I padroni di casa hanno ribaltato il vantaggio dei rossoblu’ arrivato al 19′ con Gumus, pareggiando tre minuti dopo con Boschilia e andando in vantaggio definitivamente nella ripresa con la rete di De Jesus Nascimento. Nel secondo tempo anche un palo per l’ex Pellegri e un rigore parato nei minuti finali da Marchetti su Boschilia. Tantissime le assenze tra le due squadre per gli impegni di molti giocatori con le rispettive Nazionali. Buone notizie per Sturaro, assente dallo scorso aprile per un brutto infortunio: ha giocato i primi 45 minuti di gioco. Si avvicina il suo rientro anche se non sara’ disponibile ancora per la prossima gara a Ferrara con la Spal dove saranno presenti Andrea Favilli (che ha giocato un’ora) e Domenico Criscito, recuperati dopo gli infortuni.