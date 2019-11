Ventuno punti in 14 giornate e il sesto posto in classifica non sono bastati alla dirigenza della Viterbese, che ha esonerato il tecnico Giovanni Lopez. Fatale la sconfitta rimediata sul campo del Monopoli. Già avviati i contatti per il sostituto. Due i nomi in lizza: il clamoroso ritorno di Antonio Calabro, che rinunciò all’incarico ad inizio stagione per assistere il padre malato, o Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio. Il primo è nettamente in vantaggio.