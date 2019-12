Accadde oggi, 18 dicembre 1999: nasce una stella, un giovane Cassano fa esplodere il San Nicola [VIDEO]

Sono passati 20 anni, eppure sembra ieri. 18 dicembre 1999, si gioca quella che doveva essere un normalissimo Bari-Inter di campionato. E invece no. Quel ‘normalissimo’ diventa speciale e, a renderlo tale, è un giovanotto di nome Antonio Cassano, che appena una settimana prima (soltanto diciassettenne) aveva esordito in Serie A. Bastano sette giorni però, al talento di Bari Vecchia, per farsi conoscere a tutta Italia. La gara volge verso l’1-1, ma all’88’ – colui che poi fu soprannomminato ‘Fantantonio’ – si prende la scena: controllo di tacco in velocità dopo un lungo lancio dalla difesa, palla portata avanti sulla trequarti con la testa, dribbling tra due difensori nerazzurri e colpo finale di destro per infilare la palla sul primo palo alle spalle di un incolpevole Ferron. Il San Nicola esplode di gioia. Non solo per la vittoria nel finale contro una big del campionato, ma anche perché euforico per aver scoperto un potenziale crack. Poi sarà Roma, Real Madrid, Samp, le due di Milano. Insomma, il resto lo conosciamo, tra pregi e difetti, genio e sregolatezza. Il resto è storia.

Di seguito il VIDEO di quella serata e di quel gol.