Alta tensione in casa Juventus, litigio furioso in Supercoppa tra due “senatori” [NOMI e DETTAGLI]

Non vive un buon momento la Juventus. La squadra di Sarri sembra ancora lontana dalla miglior condizione e dai fraseggi voluti dal tecnico toscano e non riesce a decollare. La doppia sconfitta contro la Lazio di Simone Inzaghi è una testimonianza. Nelle ultime ore si parla anche di tensione durante la gara di Supercoppa italiana in Arabia Saudita, poi persa per 3-1. Come riporta Tuttosport, sarebbe avvenuta una lite tra due dei “senatori” bianconeri. Nel dettaglio si tratta di Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci, due dei calciatori più rappresentativi della Juve. Il tutto sarebbe avvenuto alla luce del sole, durante il secondo tempo. I due avrebbero avuto un violento confronto verbale dettato soprattutto dal risultato negativo della gara. Non è la prima volta che accade. Già durante la gara contro i biancocelesti in campionato c’erano stati episodi simili. Un problema ulteriore per Sarri, che deve già pensare a come cambiare l’atteggiamento della squadra a partire dal 2020 per tenere testa all’Inter.