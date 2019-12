Ancelotti, la ‘vacanza’ dura poco: Carletto è il nuovo allenatore dell’Everton! [VIDEO]

Subito dopo la sua separazione dal Napoli, era iniziato a circolare il suo nome dalle parti di Liverpool, sponda Everton. Dalle parole ai fatti, in pochissimo tempo: dura poco la ‘vacanza’ per Carlo Ancelotti, l’ex tecnico azzurro è infatti il nuovo allenatore della squadra inglese. L’allenatore reggiano torna in Inghilterra a distanza di 8 anni dall’ultima ed unica volta, quando allenò il Chelsea di Abramovich.

Di seguito l’annuncio video dell’Everton sul profilo ufficiale Twitter.