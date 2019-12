Atalanta, Gasperini analizza la sconfitta: “non siamo stati concreti”

“Siamo scontenti del risultato. Non siamo riusciti ad essere abbastanza concreti. Abbiamo regalato il primo gol, il secondo è stato casuale ma non siamo riusciti a raddrizzare la partita. Le assenze erano pesanti ma noi l’abbiamo buttato via lo stesso. In campionato è già successo altre volte. La Champions è una cosa ma non è che pensiamo di vincerla”. Sono le dichiarazionin ai microfoni di Sky Sport di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Bologna. “No, non è una questione di concentrazione. Qualcuno ci ha messo un po’ di tempo a recuperare ma di occasioni ne abbiamo avute tante. É un risultato che dovevamo evitare”, ha aggiunto. “Zapata? Non ha ancora recuperato, si sta curando all’estero da un fisioterapista di sua fiducia. L’importante è che quando torni sia recuperato definitiva,mente”, ha concluso.