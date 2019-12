Ata-tanta, il Milan affonda a Bergamo: finisce 5-0, le pagelle di CalcioWeb

Il Milan affonda a Bergamo sotto i colpi di una strepitosa Atalanta, dominante dal primo all’ultimo secondo. Partita mai in discussione: i bergamaschi sembrano una Ferrari, i rossoneri un’utilitaria. L’intensità, caratteristica fondamentale delle squadre di Gasperini, si è vista tutta così come la differenza qualitativa tra le due squadre. Ad aprire le marcature è un’azione personale del Papu Gomez, conclusa con un gran destro sotto la traversa. Raddoppia Pasalic, tris e poker di Ilicic, con un secondo gol da applausi, rifinisce il risultato Muriel su disastro dell’accoppiata Musacchio-Donnarumma. Pioli dovrà riflettere così come tutta la società rossonera, Gasperini vola in classifica e si gode una creatura praticamente perfetta.

Atalanta-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Atalanta

Gollini 6 – Sarebbe potuto andare tranquillamente in curva coi tifosi a godersi lo spettacolo: INOPEROSO.

Toloi 6.5 – Calhanoglu vede pochissimi palloni anche per merito suo che va sempre in anticipo: PREVEGGENTE.

Palomino 6.5 – Oscura Leao. Il portoghese non riesce mai ad essere pericoloso: GOMMA DA CANCELLARE.

Djimsiti 6.5 – Concede qualche timida iniziativa, per il resto fa buona guardia: SENTINELLA.

Castagne 7 – Azzanna al collo gli avversari in ogni zona del campo, si propone con continuità in fase offensiva: MODERNO DRACULA.

de Roon 6.5 – Oltre al solito lavoro oscuro, detta i tempi di gioco e si propone: ONNIPRESENTE.

Pasalic 8 – La traversa gli nega il più classico dei gol dell’ex, che trova puntualmente nella ripresa, il croato è dappertutto, ad un certo punto giuriamo di averlo visto tra i tifosi: UBIQUO.

Gosens 7 – Pericolo costante sulla fascia, oggi non segna e vista la stagione è già una notizia: MOTO PERPETUO (89′ Hateboer sv)

Ilicic 10 – Chiude i conti con il terzo gol al termine di una partita strepitosa, non contento impreziosisce la gara con una perla di rara bellezza: GIOIELLIERE (78′ Muriel 7.5)

Malinovskyi 7.5 – Dopo un periodo di ambientamento, l’ucraino si è calato alla grande nel meccanismo di Gasperini e ci sta alla grande: CILIEGINA SULLA TORTA.

Gomez 10 – Che vogliamo aggiungere che non sia già stato detto? Fenomeno assoluto, corre, dribbla, segna e fa segnare, fa ballare a tempo tutta la difesa del Milan: DON LURIO (88′ Freuler sv)

Milan

Donnarumma 4 – Vede arrivare tiri da tutti come fossero pacchi di Natale, poi il regalo lo fa lui a Muriel: SANTA CLAUS.

Conti 3 – Portategli un cachet, con tutti i dribbling di Gomez non vorremmo essere nei suoi panni: BALLERINO.

Musacchio 3 – Fa imbestialire Pioli nel primo tempo, come se non bastasse si prende anche un giallo per una gomitata su Gomez, e regala gol su gol ai bergamaschi, disattento: MUS-OCCHIO.

Romagnoli 4 – Crolla anche lui nel disastro della retroguardia rossonera: A FONDO CON TUTTA LA NAVE.

Rodriguez 4 – I tifosi del Milan rimpiangevano Theo Hernandez già all’ingresso in campo, dopo averlo visto all’opera resta solo una parte: I TIFOSI PIANGEVANO (46′ Calabria 4).

Kessié 4 – La domanda sorge spontanea “Kessi è preso per diventare così?”. A Bergamo erano abituati ad un altro giocatore: IL FRATELLO SCARSO.

Bennacer 4 – Dopo due gare molto buone, ha steccato contro il Sassuolo e anche oggi: MAL-ACER.

Bonaventura 4.5 – Il suo cognome vuol dire buona sorte, finché giocherà nel Milan gli suggeriamo di cambiarlo: NOMEN NON OMEN (61′ Piatek 4.5)

Suso 4– C’è stato un periodo in cui segnava (davvero! Non stiamo scherzando). Oggi male come sempre, o quasi, in stagione: GIU’-SO (84′ Castillejo sv)

Leao 4.5 – Si da da fare ma anche Messi farebbe fatica in questo Milan, dopo il 3-0 sente nostalgia di casa: ARISTOTELES.

Calhanoglu 4 – Sbaglia tutto quello che può, avrà anticipato il pranzo di Natale perché sembra non farcela a correre: APPESANTITO.