Milan, Tiziano Crudeli “non resiste”: al 5-0 dell’Atalanta la sua reazione è sorprendente [VIDEO]

Da sempre accanito tifoso del Milan, spesso “portavoce” del pensiero dei sostenitori rossoneri. Attraverso le sue telecronache “sentimentali”, Tiziano Crudeli molte volte è saltato agli onori della cronaca sportiva per gesti o comportamenti significativi, in positivo o in negativo. Pianti di gioia, o di rabbia e disperazione, parole forti e dure o dolci nei confronti di chi considera un personaggio importante della storia del Milan.

Oggi, proprio la storia del Milan, è stata segnata da una delle sconfitte più pesanti di sempre. Un 5-0 senza precedenti in casa di un’Atalanta perfetta. A fine gara, inaspettata (ma non troppo) la reazione di Tiziano Crudeli. Al quinto gol dei bergamaschi, il giornalista si alza in piedi e inizia ad urlare contro i calciatori rossoneri: “Vergognatevi! Chiedete scusa ai tifosi, ci avete umiliato!”, è lo sfogo dell’opinionista accompagnato da lacrime di rabbia. Di seguito il VIDEO.