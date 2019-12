Berlusconi, ennesimo show: “Galliani pensa al Monza anche di notte e non scopa più” [VIDEO]

Ormai ha abituato a rendere i suoi discorsi, specie in materia di calcio, sarcastici e irriverenti. Battute spinte, al limite. E’ accaduto qualche settimana fa al termine di Olbia-Monza, in un siparietto con alcuni tifosi sardi, si è ripetuto durante la cena di natale della squadra lombarda.

Ennesimo show di Silvio Berlusconi. Un video che lo ritrae sta iniziando a fare il giro del web. L’ex patron del Milan, per il discorso alla società, tira fuori elogi per il suo uomo di fiducia Adriano Galliani. “Adesso che è tornato al Monza, vive di Monza mattina, mezzogiorno e sera. Mi dicono che anche di notte pensi al Monza e non scopi più”. Di seguito il video.