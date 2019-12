Bojinov torna in Italia: la destinazione è a sorpresa

Valeri Bojinov ha lasciato il segno in Italia, in particolar modo l’esperienza più importante è stata quella con il Lecce dove ha messo in mostra le sue importanti qualità anche di finalizzatore. Il calciatore ha indossato anche le maglie di Fiorentina, Juventus, Parma, Verona e poi tante altre esperienze. Il bulgaro ha dato poco lasciato il Botev Vratsa e secondo i media bulgari potrebbe tornare a giocare in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni Bojinov piace al Livorno, contatti con il neo ds Vittorio Cozzella che lo aveva avuto ai tempi del Lecce e della Ternana. La trattativa è stata già avviata e potrebbe avere esito positivo già nei primi giorni del 2020.