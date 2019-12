Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel in attacco

Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, il torneo entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Alle 15 interessante partite, in campo la squadra più in forma del momento, l’Atalanta che è reduce dall’incredibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Gasperini ormai si conosce a meraviglia e gioca un calcio scoppiettante, l’intenzione è continuare a sorprendere fino alla fine della stagione. Il Bologna spera invece di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.