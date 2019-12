Bologna, oggi ti presento Nicolas Dominguez: chi è il centrocampista che ha stregato Sabatini

Primo acquisto per il Bologna. E’ arrivato in città Nicolas Dominguez, centrocampista argentino preso già in estate e lasciato in prestito al Velez Sarsfield. Ha svolto tutta la trafila nelle giovanili del club bianco-blu. E’ diventato titolare fisso in prima squadra grazie all’ex difensore di Manchester United e Real Madrid Gabriel Heinze. Dominguez ha stregato Walter Sabatini, che non ha esitato ad acquistarlo con l’avallo di Mihajlovic.

E’il classico volante argentino, centrocampista centrale in grado sia di spezzare le trame di gioco avversarie che di impostare e inserirsi senza palla. Ha grande rapidità ed eleganza palla al piede. E’ uno dei prospetti più interessanti di tutto il calcio sudamericano. Si tratta di un classe ’98 che può fare molto bene in Italia. I suoi modelli sono Kroos, Modric e Verratti. Per quanto riguarda l’asta del fantacalcio di riparazione consigliamo il suo acquisto a pochi crediti. Potrebbe rivelarsi un’ottima pedina per la vostra rosa. Nelle ultime stagioni ha rimpinguato il suo bottino di reti.