La bomba sul Genoa: “il 27 dicembre il nuovo allenatore” [NOME e DETTAGLI]

Momento veramente di crisi in casa Genoa, la squadra rossoblu è reduce dalla pesantissima sconfitta nel derby di campionato contro la Sampdoria, la classifica fa veramente paura ed il rischio retrocessione è concreto. La squadra è al lavoro per preparare la sfida contro l’Inter, match che può essere considerato proibitivo e contro una squadra veramente forte che può raggiungere in vetta la Juventus. Nel frattempo arriva una bomba clamorosa dall’Uruguay che riguarda la panchina del Genoa, come riporta ‘La Prensa’, infatti, il club ligure avrebbe già deciso per il cambio in panchina: il prossimo allenatore del ‘Grifone’ sarà l’uruguagio Diego Lopez che dovrebbe arrivare a Genova il 27 dicembre per essere presentato in forma ufficiale.