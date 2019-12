“Botte ai calciatori della Fiorentina”, la clamorosa accusa di Commisso

“Recentemente ci sono stati bruttissimi falli su Chiesa, penso a quello di Tachsidis su Ribery, di Lautaro Martinez su Dragowski, di Di Carmine su Pezzella. Ho letto che Castrovilli insieme a Tonali e’ il giocatore che ha maggiormente subito falli da inizio campionato. Qualcuno deve guardare a tutto cio’. Non e’ accettabile che i nostri giocatori dal 1° prendano queste botte. Mi auguro che gli arbitri e la Var guardino certe cose. La Fiorentina e i giocatori devono essere rispettati come meritano”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bruno’. “Mi sono sentito male quando Di Carmine ha fatto quel fallo a Verona contro Pezzella. Pochi giocatori viola protestano? Non bisogna essere cattivi ma farsi rispettare”, ha aggiunto Rocco Commisso. “Io credo che faremo qualcosa a gennaio ma non parlero’ dei singoli. Pedro? Devo accettare le decisioni che fa il nostro tecnico, cosi’ succede nel calco italiano. Montella mandera’ in campo Pedro quando pensera’ che potra’ essere utile. Lasciamo che si giochi la partita contro la Roma e a gennaio prenderemo decisioni su Pedro e su calciatori che potranno arrivare alla Fiorentina”.

Commisso torna anche sui cori sull’Heysel. “Quelli che li hanno fatti sono una minoranza. Sono orgogliosissimo dei nostri tifosi, voglio fare bene per loro. In sei mesi c’e’ stato grande affetto reciproco fra me, la mia famiglia e i tifosi. Voglio che siano orgogliosi di quel che faremo sulla Fiorentina”. Sullo stadio. “Attendo una risposta dalla Sopraintendenza su quel che si puo’ fare e quel che non si puo’ fare al ‘Franchi’. Se pero’ non ci permettono di abbattere le curve, non si puo’ avere la capienza giusta come vogliano noi. La zona della Mercafir? Non e’ un posto ideale per noi. Ci sono solo 14,5 ettari. Aspettiamo che il sindaco di Firenze ci dica il costo di acquisto dei terreni in quella zona. Se non ci saranno costi giusti, lo stadio non lo faremo. La citta’ di Firenze ci ha dato una sola alternativa come zona dove fare il nuovo stadio. A Campi Bisenzio il prezzo per i terreni dove fare il nuovo stadio e’ quello giusto ma li’ andrebbero fatte nuove infrastrutture”. Notizie positive invece su un’altra futura infrastruttura viola. “Ieri abbiamo mandato il decreto attuativo a Bagno a Ripol per far avanzare il progetto per il nuovo centro sportivo e prima dell’inizio della prossima estate inizieremo a costruire – ha concluso Commisso-. Credo che fra due anni tutte le squadre viola si alleneranno nel nuovo centro sportivo”.