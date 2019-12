Boxing Day, la tradizione di Santo Stefano in Premier League: ma perché si chiama così? Aneddoti e curiosità

Centocinquantanove anni che la Premier League scende in campo il giorno di Santo Stefano. La tradizione del 26 dicembre è sacra per gli inglesi. Anche nel 2019 si giocherà in questa data, il celeberrimo Boxing Day che la Serie A ha provato ad emulare con scarsi risultati. La prima partita ufficiale nella storia del calcio si giocò proprio nel Boxing Day del 1860 e si affrontarono i due club calcistici più vecchi al mondo: lo Sheffield FC e l’Hallam FC.

Un giorno che si vive tra cibo e calcio. Inizialmente ci si sfidava in match di andata e ritorno tra il 25 e il 26 dicembre, ma dal 1958 in poi giocatori, allenatori e arbitri ottennero il permesso di passare almeno il Natale in famiglia. In principio era un vero e proprio tour de force con le squadre che giocavano cinque volte in otto giorni (25,26, 28,30 dicembre e 1 gennaio). Punteggi tennistici alternati a partite deludenti e povere di emozioni. Un vero e proprio caso storico è quello del 1963 con 66 reti in 10 partite.

Ma perché si chiama Boxing Day?

L’origine del nome risale ai tempi in cui era usuale nel giorno di Santo Stefano regalare doni ai propri dipendenti o ai membri delle classi sociali più povere. Si donavano, ad esempio, delle scatole con cibo o soldi alla servitù. Queste scatole erano chiamate boxes, dal termine inglese. Col passare degli anni il 26 dicembre divenne principalmente il giorno in cui i lavoratori si dedicavano al gioco del calcio sia in maniera amatoriale che in maniera professionistica. Ecco dunque come nacque questa tradizione.

E, visto che in Serie A (non in B) abbiamo debellato la magia di questa giornata dopo soltanto un anno di sperimentazione, c’è la Premier League a tenere in vita il calcio anche durante le feste natalizie. E preparatevi perché quest’anno ci sarà da divertirsi. Da non perdere il Tottenham di Mourinho che prova a rialzare la testa contro il Brighton, ma anche il primo Everton di Ancelotti contro il Burnley. In serata c’è lo scontro al vertice tra Leicester e Liverpool. Benvenuti in Inghilterra, benvenuti in Premier League. Questo è il Boxing Day!