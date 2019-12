Brescia-Sassuolo, le probabili formazioni: tante conferme per Corini, tanti dubbi per De Zerbi

Brescia-Sassuolo, le probabili formazioni – Uno strano mercoledì di calcio per la Serie A. Brescia-Sassuolo scenderanno in campo per recuperare il turno del 4 ottobre, data della morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. Brescia che arriva all’appuntamento in grande forma. Il ritorno in panchina di Eugenio Corini ha portato 6 punti in due partite. Per le Rondinelle 4 gol fatti e nessuno subito. Non se la passa male nemmeno il Sassuolo. Dopo i pareggi contro la Juventus e il Cagliari è arrivato lo 0-0 di San Siro contro il Milan. Tre risultati di prestigio contro squadre al di sopra in classifica. Corini ritrova Cistana dopo la squalifica. Per il resto confermati coloro che hanno battuto il Lecce, con l’eccezione di Ndoj (infortunato) che sarà sostituito da Spalek, in gol contro il Lecce. Tonali, a rischio squalifica, è troppo importante per la mediana di Corini e dovrebbe essere in campo. De Zerbi potrebbe preservare lo squalificato Toljan, che comunque parte favorito su Muldur. Ballottaggio anche tra Djuricic, non al meglio, e Traoré. Difficile il recupero di Consigli, tra i pali sarà confermato Pegolo.

Brescia-Sassuolo, le probabili formazioni

Brescia (4-4-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic (Traoré), Boga; Caputo.