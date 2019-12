Bufera Juventus, le dichiarazioni ‘dalla panchina’ fanno infuriare i tifosi

In casa Juventus è ancora forte la delusione per la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio, è sfumato un importante obiettivo stagionale, adesso la squadra di Maurizio Sarri dovrà rispondere in campionato e Champions League. Intanto nelle ultime ore hanno fatto discutere alcune dichiarazioni del vice-allenatore Martusciello, reazione furiosa sui social da parte di alcuni tifosi: “E’ chiaro che avere tutto e subito non è semplice, se ci soffermiamo sul risultato andremo incontro a delle difficoltà enormi, quindi bisogna astenersi dal concetto di vittoria o sconfitta. Bisogna far capire a questi ragazzi che la strada per arrivare al successo deve essere un’altra, che non significa chiaramente vincere nell’immediato”. Poi le dichiarazioni che hanno fatto discutere: “Purtroppo abbiamo ereditato una squadra ultravincente e non è semplice intervenire in maniera netta, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori, ma attraverso un’idea. Non è semplice avere dei risultati nell’immediato. Non c’è una data fissa, non si può dire tra uno, due, cinque o tra otto mesi. I ragazzi si stanno impegnando e facendo cose che prima non facevano”.