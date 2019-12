Cagliari-Lazio, Giulini è una furia: “mi hanno spiegato i 7′ di recupero, ma mi sembra un’assurdità”

Il Cagliari non ci sta. I sardi protestano per il recupero concesso dall’arbitro Maresca nel posticipo contro la Lazio, che con due gol proprio in quei sette minuti ha ribaltato la partita. In particolare, furioso il presidente Tommaso Giulini ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Abbiamo affrontato una squadra fortissima in maniera egregia. E’ stata una bellissima gara, giocata a viso aperto, all’inglese, con occasioni da entrambe le parti. Abisso e Maresca mi hanno spiegato che sono entrati 5 volte i sanitari e a quanto pare, secondo il regolamento, è un minuto ad ogni occasione e due sono per i cambi, più 30 secondi per la sostituzione di Nainggolan. Io quello che critico è che nel secondo tempo delle cinque interruzioni ce n’è stata solo una che è durata un minuto, generalizzare questo concetto. Mi auguro che questo regolamento venga applicato sempre, 7 minuti senza VAR mi sembrano un’assurdità. Sono molto curioso di sapere il tempo effettivo dei due tempi, una partita meravigliosa e non credo che in Inghilterra potessero dare sette minuti di recupero. Non sono entrate vere barelle in campo”.

Infine sul mercato: “Oggi avevamo fuori sette titolarissimi (tra questi Ceppitelli, Cragno, Pavoletti). Ci sono mancati i cambi di qualità come quelli che aveva in panchina la Lazio. Voglio che allenatore e rosa pensino esclusivamente alla prossima partita contro l’Udinese”.