Cagliari-Lazio, le polemiche nel finale non devono condizionare il giudizio: lo spettacolo in campo è stato di alto livello

Nella giornata di ieri si è giocata la sedicesima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lasciato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è concluso con il botto e con la partita tra Cagliari e Lazio, partita incredibile tra due squadre e che si è risolto nei secondi finali. Il primo tempo è tutto di marca sarda, intensità incredibile per la squadra di Maran che ormai gioca a meraviglia. Pronti, via ed il Cagliari passa subito in vantaggio, tiro al volo di Simeone che si insacca sotto la traversa tra il delirio del pubblico di casa, la Lazio sembra accusare il colpo, il Cagliari in contropiede può chiudere i conti ma è impreciso negli ultimi metri del campo. I cambi della Lazio sono decisivi, l’arbitro segnala sette minuti di recupero, al 93′ arriva il pareggio di Luis Alberto, al 97′ trascorso è invece Caicedo di testa a far esplodere il settore ospite, 1-2 il risultato finale con la squadra di Simone Inzaghi che si avvicina sempre di più alla vetta, per lo scudetto c’è anche la Lazio.

Nel finale si sono scatenate delle polemiche furiose ed è stato un vero peccato. Il Cagliari si è lamentato per i sette minuti di recupero concessi, l’arbitro alla fine ha applicato il regolamento. I sanitari sono entrati in campo 5 volte, quindi 5 minuti di recupero più altri due minuti per le altre quattro sostituzioni. Non è stato calcolato il tempo effettivo ma non è giusto soffermarsi su un aspetto così marginale, ieri la partita ha regalato uno spettacolo di livello altissimo. Il calcio italiano sta crescendo tantissimo anche grazie a squadre come Lazio e Cagliari, prima uno spettacolo del genere lo riservavano partite come Juve-Inter, Juve-Milan, Inter-Milan, adesso anche tante altre squadre che possono essere considerate ‘provinciali’ finalmente giocano con l’atteggiamento delle grandi. Ed a benefirciarne è lo spettacolo, per la felicità dei tifosi italiani. Per il Cagliari ci sarà tempo di tornare a vincere ma un concetto è da sottolineare, il calcio italiano ieri ha vinto su tutto.