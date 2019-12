Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni: occasione per Mattiello, recupera Quagliarella

Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni – Sarà Cagliari-Sampdoria a chiudere la 14ª giornata di Serie A. Claudio Ranieri torna in Sardegna, dopo le stagioni da allenatore rossoblu tra il 1988 e il 1991. Gara ricca di significati. Il Cagliari viaggia spedito nelle zone nobili della classifica, nonostante lo stop sul campo del Lecce. Il pareggio per 2-2 in Salento ha causato le squalifiche di Cacciatore e Olsen, che non saranno del match. Occasione per Mattiello sulla fascia destra, Rafael difenderà i pali della squadra di Maran. La Sampdoria è reduce da un ottimo periodo, culminato nella vittoria in rimonta contro l’Udinese. Ranieri recupera Quagliarella, uscito per una botta alla caviglia contro i friulani. Al fianco del bomber di Castellammare di Stabia confermato Gabbiadini. Le probabili formazioni del posticipo di Serie A.

Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Mattiello, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Colley, Murillo, Murru; E. Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.