Calciatori in scadenza di contratto, quante occasioni per le big: ci sono tanti top player! [FOTOGALLERY]

Ancora qualche giorno e aprirà le danze il mercato invernale, quello che viene definito ‘di riparazione’. Il compito è infatti quello di riparare ciò che non va, intervenendo in quei reparti o in quei ruoli in cui si può migliorare qualcosa. Difficile la rivoluzione, seppur ci sia chi azzarda grandi cambiamenti, prendendosi qualche rischio.

Ma, soprattutto, il mercato invernale apre ad una grande possibilità, che si sviluppa da febbraio in poi: ingaggiare i calciatori in scadenza, il cui contratto termina il 30 giugno. C’è dunque l’occasione, per i top club, di assicurarsi giocatori di un certo livello dovendosi soltanto sobbarcare l’ingaggio dello stesso, senza pagare alcun prezzo alla squadra di proprietà. La lista è ricca di campioni. Alcuni giocano in Serie A, alcuni sono stati contattati da squadre di Serie A, altri hanno già raggiunto l’accordo. Vediamoli tutti nella FOTOGALLERY in alto.