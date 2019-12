Calciomercato, nuovo attaccante per il Parma: pazza idea Atalanta e duello Samp-Cagliari

La sessione di calciomercato entra sempre più nel vivo, si muovono le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio ma anche per la prossima stagione. Dopo qualche giorno di pausa riprendono le trattative, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

ROMA – “Eventuali rinforzi devono migliorare la rosa, non e’ facile. Prenderemo qualcuno se ci saranno delle uscite per alzare il livello. Petagna? E’ un ottimo giocatore, ma non per il mio gioco. In quale reparto vorrei rinforzi? Forse tutti e tre. Smalling? Mi aspetto possa restare, lui e’ un grandissimo giocatore che si e’ adattato molto bene al calcio italiano. Gli piace stare a Roma e il gruppo gli vuole bene”. Importanti indicazioni di Fonseca che chiude la porta all’arrivo dell’attaccante Petagna.

JUVENTUS – Ci sarebbe anche la Juventus tra i 3 top club europei a caccia di Marc André Ter Stegen, la concorrenza è quella di Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

PARMA – Tanti infortuni per il Parma in attacco, la dirigenza si è messa alla ricerca di un nuovo rinforzo. Idea Teodorczyk dall’Udinese. Il polacco in questa stagione ha giocato solamente 27 minuti i 5 scampoli di partita.

ATALANTA – Anche l’Atalanta si muove sul mercato per rinforzare la rosa, l’ultima idea è quella di Rachid Ghezzal, calciatore della Fiorentina che non sta trovando spazio con il club viola. Nel frattempo Barrow sempre più vicino al Bologna.

YOUNES – L’attaccante Younes è in uscita dal Napoli, due i club che hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Cagliari e Sampdoria.