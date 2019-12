Calciomercato – Le bombe di Santo Stefano, un peruviano per il Torino: il Monza sogna, doppio colpo Lecce

Calciomercato – Il calciomercato non dorme mai, nemmeno durante le feste. I direttori sportivi sono sempre al lavoro per piazzare i colpi a gennaio. In attesa dell’apertura ufficiale si sonda il terreno per fiutare i migliori affari in Italia e all’estero.

Rugani in Premier – Daniele Rugani ha trovato pochissimo spazio nella Juventus di Sarri. A gennaio potrebbero arrivare importanti offerte per il centrale bianconero. Si vocifera di un forte interessamento del Leicester, pronto a investire 20 milioni.

Ibrahimovic decide – Il Milan attende la risposta di Zlatan Ibrahimovic. La giornata giusta per il sì dello svedese sembra essere quella del 30 dicembre. Sta per arrivare il colpaccio dei rossoneri per l’attacco.

Torino su un peruviano – Negli scorsi giorni gli agenti di Luis Advincula hanno proposto l’acquisto del terzino destro al Torino. Il calciatore peruviano è al momento in forza al Rayo Vallecano e si è messo in mostra anche agli ultimi Mondiali. Costo del cartellino 3 milioni.

Rinforzi Lecce – Il Lecce cerca calciatori sul mercato di gennaio per inseguire la salvezza. Sul taccuino del direttore sportivo Mauro Meluso sono finiti Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli. I due calciatori stanno trovando poco spazio rispettivamente con Genoa e Napoli e potrebbero rilanciarsi in Salento.

Giaccherini torna in Serie A – Emanuele Giaccherini potrebbe rivedersi presto nel massimo campionato. Il fantasista del Chievo Verona è un obiettivo concreto della Spal.

Nuova vita per Pjaca – Lo sfortunatissimo attaccante croato Marco Pjaca potrebbe vivere l’ennesima avventura della sua carriera. Sul tesserato della Juventus è piombato l’Hellas Verona.

La Lazio guarda all’estero – Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è sempre attento al mercato internazionale. Nel mirino dell’albanese sarebbe finito il promettente difensore del Basilea Eray Ervin Cömert, centrale classe ’98 di origine turche ma di passaporto svizzero.

Il Monza sogna – Il Monza viaggia fortissimo in Serie C. La squadra di Berlusconi prova a piazzare il colpaccio in attacco. Si guarda in Serie A. Due i nomi: Torregrossa e Matri. Il principale candidato al ruolo di centravanti titolare del club brianzolo è l’attuale attaccante del Brescia.

Floccari in Serie B – La Spal pensa anche a qualche cessione. Uno dei nomi in uscita dovrebbe essere quello di Sergio Floccari. Sull’esperto attaccante ci sono diversi club di Serie B. Tra le squadre più interessate Salernitana, Crotone e Cosenza.

Le notizie dall’estero

Draxler torna in Germania – Julian Draxler sta trovando poco spazio al Psg. In passato è stato anche nel mirino della Juventus. Ora sembra fattibile un suo passaggio in Bundesliga, precisamente all’Herta Berlino.

Il Real Madrid su Mbappé – Sogno di tantissimi club, Kylian Mbappé potrebbe finire al Real Madrid nella prossima estate. La cifra per portarlo in Spagna sarebbe mostruosa: 300 milioni di euro.