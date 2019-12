Calciomercato, botti di Inter, Juve e Napoli: difensore al Bologna, pazza idea Fiorentina

Il campionato di Serie A è fermo per le feste natalizie ma tra qualche giorno apre la finestra invernale di calciomercato, tante le notizie che riguardano i club del massimo torneo italiano e non solo, l’intenzione è quella di costruire squadre sempre più all’altezza ed in grado di fare la differenza nella seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie nel dettaglio.

INTER – Antonio Conte sta per essere accontentato, sono in arrivo importanti colpi per rinforzare la rosa per tentare l’assalto allo scudetto. Arturo Vidal ha detto sì, pronto un contratto fino al 2022 per il cileno, si tratta di un calciatore in grado di fare ancora la differenza, manca ancora una piccola distanza con il Barcellona ma la fumata bianca sembra imminente. Per la fascia è vicino anche Marcos Alonso, l’alternativa è Kurzawa.

JUVENTUS – Prende sempre più corpo lo scambio tra Juventus e Psg. Si avvicina sempre di più ai colori bianconeri Leandro Paredes, l’argentino può rappresentare una soluzione importante per Maurizio Sarri, percorso inverso invece per Emre Can che non rientra più nei piani dei bianconeri.

ROMA – L’attaccante Nikola Kalinic potrebbe partire nel mercato di gennaio, la Roma sta cercando un nuovo calciatore da regalare a Fonseca ed il sogno è Mariano Diaz del Real Madrid.

NAPOLI – Rinforzo importante per il Napoli di Gattuso. Si sta cercando un centrocampista di alto livello ed il nome è quello di Lobotka, vecchio pupillo, offerta da 3 milioni per il prestito più riscatto a 27 milioni.

FIORENTINA – La Fiorentina mette nel mriino l’arrivo di un nuovo attaccante, il nome in pole continua ad essere quello di Cutrone ma nelle ultime ore è spuntata anche la candidtura di Piatek.

BRESCIA – Il Brescia ha bisogno di rinforzi per raggiungere l’obiettivo salvezza, si cerca qualità per il tecnico Corini, le ultime soluzioni portano a Pjaca e Saponara.

BOLOGNA – Il Bologna ha in mente di regalare un nuovo difensore al tecnico Mihajlovic, tre i candidati: Lyanco, Bonifazi e Juan Jesus.