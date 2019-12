Calciomercato, la decisione del Milan su Matic: svincolato al Genoa, inserimento del Lecce

Continuano le trattative di calciomercato, le sessione invernale entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni in vista della seconda parte di stagione. Le dirigenze sono al lavoro per rinforzarsi, ecco tutte le ultime importanti trattative delle ultime ore.

MANCHESTER UNITED – Il Manchester United ha intenzione di ingaggiare Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham per la prossima stagione. Lo scrive oggi il ‘Telegraph’. La valutazione è di 40 milioni di sterline, una cifra esagerata considerando che fra sei mesi si libera a parametro zero.

MILAN – Nemanja Matic “non interessa al Milan”. E’ quanto filtra dall’ambiente rossonero sulle voci di un interessamento del centrocampista serbo del Manchester United. Matic, è in scadenza di contratto a giugno ed era stato offerto al Milan già la scorsa estate dal suo agente, il Milan ha però deciso di non affondare il colpo anche per una questione economica.

GENOA – Valon Behrami è svincolato e alla ricerca di una squadra. Il centrocampista svizzero è arrivato nelle ultime ore a Genova e domani sosterrà le visite mediche, importante rinforzo per Davide Nicola.

LECCE – Il Lecce è alla ricerca di un nuovo difensore e nelle ultime ore si è inserito per Kevin Bonifazi, la concorrenza è però importante.