Inter, altra bomba di mercato! Il calciatore non è più intoccabile, i nerazzurri ci pensano…

La delusione dell’eliminazione in Champions League è in parte ‘ammorbidita’ dall’ottimo girone d’andata in campionato. L’Inter sta tenendo testa alla Juve in maniera grandiosa, con la coppia Lautaro-Lukaku che sta facendo faville e nonostante l’emergenza infortuni a centrocampo.

Ma il reparto che al momento sembra essere più ‘movimentato’ è quello arretrato. Come anticipato questa mattina, un calciatore ha già chiesto la cessione perché deluso: Diego Godin. Ma non è il solo che potrebbe fare le valigie. TuttoSport infatti, questa mattina, ha annunciato la possibilità che anche Milan Skriniar possa lasciare i nerazzurri. In questo caso, però, sarebbe la società a non essere contenta delle prestazioni del difensore, a tal punto da non ritenerlo più intoccabile. “Skriniar, che succede? Così rischi la cessione”, ha titolato il quotidiano torinese.

Più nello specifico, tra i motivi ci sarebbero i recenti errori in tre degli ultimi quattro gol subiti dall’Inter, per sua responsabilità. A questo punto, e anche nel caso in cui Bastoni dovesse continuare a crescere come dimostrato nel girone d’andata, la cessione non sarebbe così clamorosa. Con un’offerta irrinunciabile (il prezzo fissato dalla società è 75-80 milioni), i nerazzurri potrebbero farci un pensierino…