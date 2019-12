Calciomercato, che colpi di Juve e Milan: Genoa scatenato, la Fiorentina bussa in casa Torino

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda la sessione invernale con colpi importanti in arrivo entro i prossimi giorni. Si muovono tutte le squadre del campionato di Serie A ma non solo operazioni che riguardano anche l’estero. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio.

BARCELLONA – Al Barcellona si fa largo l’idea Thierry Henry. Secondo “Sport” l’ex calciatore può rappresentare una soluzione importante per il futuro. L’ex attaccante ha fatto parte dello staff della nazionale belga, non ha avuto molta fortuna al Monaco (esonerato dopo 19 partite) e sta cercando di rilanciarsi in Mls col Montreal Impact.

REAL MADRID – Karim Benzema potrebbe chiudere la sua carriera al Real Madrid. E’ quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’ secondo cui l’attaccante potrebbe prolungare per altre 1-2 stagioni il contratto che lo lega attualmente al Real fino al 2021.

VALENCIA – Potrebbe essere già finita l’avventura di Joao Cancelo al Manchester City. Secondo la stampa spagnola l’ex Juventus potrebbe trasferirsi al Valencia.

WEST HAM – Il primo nome sulla lista di Moyes sarebbe Giroud, attaccante francese deciso a lasciare il Chelsea e recentemento finito nel mirino dell’Inter per rinforzare l’attacco.

ATLETICO MADRID – Non solo Cavani per il ruolo di attaccante, si cerca anche in Italia ed i nomi sono quelli di Dries Mertens e Krzysztof Piatek. Secondo AS l’Atletico avrebbe messo nel mirino cinque possibili alternative: Piatek in uscita dal Milan per l’arrivo di Ibra, Mertens anche lui a scadenza con il Napoli il prossimo anno, Paco Alcacer chiuso al Borussia Dortmund dall’arrivo di Haaland e Patrick Cutrone.

MANGIA – Devis Mangia riparte da Malta. Il tecnico italiano, ex ct dell’Under 21 azzurra, è infatti il nuovo allenatore della nazionale maltese.

JUVENTUS – Dopo la trattative sfumata per Haaland Mino Raiola prova a farsi perdonare. Il primo nome è Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax classe 2002, da tempo nel mirino della Juve. Sempre in Olanda, ma con la maglia del PSV, milita Donyell Malen, attaccante olandese classe 1999. Nel frattempo vicino Kulusevski, sorpasso all’Inter ed operazione con l’Atalanta da 40 milioni di euro complessivi.

INTER – Vidal è il primo nome per il centrocampo. Difficile l’arrivo di Marcos Alonso per la fascia, l’alternativa è quella di Acuna dello Sporting Lisbona.

MILAN – Dopo Ibrahimovic pronto anche il colpo per la difesa, si tratta do Todibo, accordo raggiunto con il Barcellona, adesso manca solo il sì del calciatore.

FIORENTINA – Non solo Cutrone per l’attacco, il club viola è alla ricerca anche di un centrocampista ed il nome nuovo è quello di Meite del Torino.

GENOA – Genoa scatenato. Dopo i colpi Perin e Behrami prepara la rivoluzione in attacco, potrebbero essere ben tre gli innesti: Krmencik, Borino e Destro.