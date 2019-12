Calciomercato Juventus, ecco i botti di Capodanno! NOMI da capogiro, così è assalto alla Champions [DETTAGLI]

La Juventus ha chiuso l’anno male, perdendo la Supercoppa Italiana a Riyad contro la Lazio. Seconda sconfitta dei bianconeri su due partite contro i biancocelesti il che, unito al fatto che l’Inter è lì a combattere a pari punti per lo Scudetto, ha fatto preoccupare, e non poco, i vertici del club di Torino. I calciatori sono in vacanza, il direttore sportivo Fabio Paratici invece no. La dirigenza è al lavoro per trovare i giusti rinforzi che possano garantire di lottare su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. La rosa della Juventus rimane la più forte in Italia e una delle migliori d’Europa, ma in questa prima parte di stagione sono emerse delle crepe, delle lacune. In primis i troppi gol subìti rispetto alle stagioni precedenti. Eravamo abituati alla BBC quasi insuperabile, la retroguardia di Sarri si è dimostrata alquanto fragile. L’assenza di Chiellini e il conseguente inserimento di de Ligt, forse ancora troppo acerbo per un campionato come quello italiano, hanno fatto venir fuori difetti ben celati, ma che già c’erano. Ecco perché urge intervenire in quel reparto, non tanto in mezzo, ma principalmente sulle fasce. Il problema principale riguarda poi il centrocampo. Acquisti come Emre Can e Rabiot si sono dimostrati dei veri e propri flop. Qualcuno comincia ad avere una certa età e sempre d’obbligo un ricambio generazionale anche nella mediana. Infine si guarda al futuro e ai giovani più interessanti. Due di questi potrebbero approdare a breve a Torino per vestirsi di bianconero.

Andiamo per ordine. Buffon è tornato principalmente per raggiungere alcuni traguardi storici. Al termine della stagione sarà addio definitivo, stavolta non solo alla Juve ma al calcio. Non è certo un mistero che ai bianconeri piaccia Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan andrà in scadenza nel 2021 e, vista la situazione dei rossoneri, potrebbe essere un’occasione per la prossima estate. In uscita, invece, c’è Perin (già da gennaio). Il portiere ha deluso tra errori e infortuni e potrebbe tornare al Genoa. Sulle fasce ci sarà un rinnovamento. A sinistra Alex Sandro ha convinto a fasi alterne e il primo nome sulla lista di Sarri è quell’Emerson Palmieri rilanciatosi al Chelsea e titolare anche in Nazionale. Sulla destra i nomi sono quelli di Meunier del Psg e di Odriozola del Real Madrid.

Per la zona centrale del campo i sogni restano Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic. Per il primo c’è qualche spiraglio in più visti i rapporti non certo idilliaci con il Manchester United e la sua voglia di tornare alla Juve. Per il secondo sarà quasi impossibile convincere Lotito. Se il presidente della Lazio chiedeva 100 milioni un paio di estati fa, ora che i biancocelesti stanno diventando una grande sembra un tentativo vano provare a strapparlo via da Roma. Le alternative “fattibili” non mancano. Vidal, in uscita dal Barcellona, può rappresentare un gradito ritorno, anche se la concorrenza dell’Inter di Conte non è banale. In Italia c’è la soluzione Tonali, più per il futuro che per l’immediato. E allora ci sono anche i due romanisti Zaniolo e Pellegrini, da sempre piaciuti alla dirigenza della Juventus. Si lavora, inoltre, ad uno scambio con il Psg. Emre Can a Parigi in cambio di Paredes, che arriverebbe a Torino con l’inserimento di un conguaglio a favore dei francesi.

In attacco c’è poco da fare. Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo rappresentano delle certezze, ma la partenza di Mandzukic (in Qatar all’Al Duhail) porterà la Juventus a cercare un’altra punta, magari in ottica futura. Ecco spuntare allora il nome di Erling Braut Håland, attaccante norvegese del Salisburgo, che sta facendo faville con gli austriaci. CalcioWeb aveva già parlato dell’interesse della Juventus per l’attaccante nei mesi scorsi. Il prezzo non è proibitivo, anzi. La Juventus dovrebbe chiudere l’operazione per una cifra complessiva che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro, per poi sedersi al tavolo e trattare sull’ingaggio. Håland, sul quale è molto forte la concorrenza di Manchester United, Lipsia e Borussia Dortmund, chiede 8 milioni di euro netti a stagione. Decisiva, a questo punto, sarà la mediazione del suo agente, Mino Raiola. Sì, proprio lui. Uno dei procuratori più influenti e potenti del mondo. Come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” la Juventus sembra aver sbaragliato la concorrenza e l’operazione si potrebbe chiudere già nei prossimi giorni. Un acquisto in prospettiva, ma anche per l’immediato perché Håland ha dimostrato di saper essere decisivo sin da subito. Otto reti in Champions League non si segnano per caso. Il calciomercato aprirà tra meno di 10 giorni, ma la Juventus è già attiva e pronta a piazzare i primi colpi, in attesa di calare gli assi.