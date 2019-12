Calciomercato Juventus, cash + contropartita allo United: nuovo assalto a Pogba!

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus festeggia il Natale dopo la delusione della sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. Il ko contro i biancocelesti non deve allarmare il tecnico Maurizio Sarri, la stagione della Juventus continua ad essere molto importante, in campionato è di nuovo primo posto insieme all’Inter, in Champions League ha staccato in anticipo il pass per gli ottavi ed adesso affronterà una squadra assolutamente alla portata: il Lione. La sconfitta contro la Lazio non è dunque preoccupante ma la dirigenza ha comunque intenzione di fare qualcosa sul mercato per gennaio oppure da rinviare a giugno. I problemi più importanti si sono visti a centrocampo, serve un calciatore in grado di effettuare il cambio di passo e l’identikit ideale è quello di Paul Pogba. Il francese è il sogno nel cassetto della Juventus ed i bianconeri sarebbero pronti ad una super offerta allo United per riportarlo in bianconero: 60 milioni di euro più il cartellino di Emre Can. Lo United avrà tempo di valutare la proposta ma chiede almeno il doppio dopo averlo acquistato per 105 milioni.