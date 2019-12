Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo porta il nuovo terzino! [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, ko che però non cambia il giudizio sulla squadra di Maurizio Sarri che sta disputando una stagione molto importante in campionato e Champions League. La rosa è già competitiva per risultati molto importanti ma la dirigenza ha deciso di intervenire anche per il mercato di gennaio. Il punto debole al momento della squadra sembra il ruolo di terzino destro, Danilo e De Sciglio non convincono il tecnico Sarri mentre Cuadrado è adattato, per questo motivo potrebbe arrivare a breve un nuovo innesto. Secondo il Mundo Deportivo, il nuovo nome sarebbe quello di Nelson Semedo, attualmente in forza al Barcellona, come riporta il quotidiano spagnolo, per favorire l’operazione sarebbe intervenuto Cristiano Ronaldo, il quale avrebbe prontamente chiamato l’agente Jorge Mende, la valutazione è di 40 milioni di euro.