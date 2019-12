Calciomercato, il Milan prepara il colpaccio: il Siviglia bussa in casa Torino, ex Inter per il Cagliari

Ieri si è aperta la giornata del campionato di Serie A con la sfida tra Sampdoria e Juventus, successo per la squadra di Maurizio Sarri che allunga ulteriormente in classifica in attesa della partita dell’Inter. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul calciomercato, novità importanti nelle ultime ore per le sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

PANCHINE – Fabrizio Castori è il nuovo allenatore del Trapani. Marchigiano, 65 anni, il tecnico scelto per sostituire l’esonerato Francesco Baldini “ha una lunga carriera da allenatore con oltre 1.000 panchine dalla serie D alla serie A, di cui piu’ di 400 in serie B. E’ stato artefice della storica promozione del Carpi in Serie A. Il nuovo tecnico granata – riporta il club – sara’ presentato oggi alle 18 presso la sala stampa dello Stadio Provinciale di Trapani”.

MESSI – Novità importante in casa Barcellona, il club blaugranna intende avviare le trattative per estendere “di un altro anno” il contratto di Leo Messi in scadenza il 30 giugno 2021. Lo riferisce oggi Mundo Deportivo.

MILINKOVIC-SAVIC – Stagione molto importante fino al momento per l’attaccante Milinkovic-Savic, sul calciatore pronto l’assalto del Real Madrid intenzionato a mettere sul piatto 105 milioni di euro.

Adolf Hutter, allenatore dell’Eintracht Francoforte, parla del ritorno di Rebic (in prestito al Milan) in Bundesliga già a gennaio: “Eravamo casualmente nello stesso ristorante e abbiamo parlato. A Milano è in prestito, sicuramente tornerà ma non so quando. A gennaio? Vediamo che succede”. Nel frattempo i rossoneri tentano il colpaccio Erling Harlaand, già per gennaio pronti 30 milioni di euro e un ingaggio da 5 milioni all’anno.

TORINO – Il Siviglia prepara l’assalto in casa Torino, l’obiettivo per gennaio è doppio: il difensore Armando Izzo e l’attaccante Simone Zaza. I granata sono disporsi ad aprire il dialogo solo per il centravanti.

CAGLIARI – Il Cagliari continua la ricerca ad un rinforzo nel mercato di gennaio. Nel mirino è finito l’ex Inter Ezequiel Schelotto, contatti avviati.