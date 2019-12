Calciomercato Milan, Maldini: “Ibrahimovic? Non è l’unica opzione”

“Ibra? E’ sicuramente una opzione, ne stiamo parlando ma ci sono anche altre possibilità. Lui ha giocato l’ultima partita il 20 ottobre ed è tosta a 38 anni fermarsi per due mesi. Lo so bene io”. Così Paolo Maldini, dirigente del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Sassuolo. Sempre in tema mercato, Maldini alla domanda se arriverà sicuramente un attaccante, ha replicato: “Siamo aperti a giocatori di talento, aldilà del ruolo. Abbiamo il problema Duarte che, sicuramente, c’ha messo un pochino in crisi nella fase difensiva, anche se Caldara sta tornando a un livello di forma buono”.