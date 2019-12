Calciomercato, il primo colpo di Friedkin alla Roma: attaccante alla Fiorentina, doppio innesto al Bologna, i nomi per Cagliari e Spal

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, in attesa della ripresa del campionato i club di Serie A si muovono per rinforzare ulteriormente le rose, la finestra di gennaio si preannuncia scoppiettante come non mai. Ecco le ultime trattative che riguardano i club del massimo campionato italiano e non solo.

GIUSEPPE ROSSI – Giuseppe Rossi è uno dei talenti più importanti del mondo ma la sua carriera è stata condizionata dai tantissimi infortuni. Negli ultimi mesi l’ex Genoa si è allenato con il Villarreal e dopo un periodo di prova il club spagnolo ha deciso di non tesserlo. Il calciatore continua dunque la ricerca ad una nuova squadra.

ROMA – La Roma si prepara a cambiare proprietà, il nuovo presidente Friedkin lavora già sul mercato. Il primo innesto potrebbe essere l’arrivo di Politano per 20 milioni di euro. Si sta lavorando anche ai rinnovi di Pellegrini, Cristante e Kolarov.

FIORENTINA – Ci siamo. La Fiorentina sta per piazzare un colpo importante per l’attacco, si tratta di Patrick Cutrone, l’ex Milan arriva dal Wolves per circa 15 milioni di euro, operazione in prestito con riscatto.

CAGLIARI – Corsa a tre per il nuovo difensore da regalare al tecnico Maran. Il nome in pole è quello di Juan Jesus ma si valutano anche i nomi di Magnani e Goldaniga.

SASSUOLO – Il Sassuolo ha bisogno di un nuovo attaccante per la seconda parte di stagione, i nomi interessanti sono quelli di Zaza e Matri.

SPAL – Fino al momennto il centrocampista Valon Berisha non ha trovato spazio con la maglia della Lazio, potrebbe essere una soluzione interessante per la Spal.

BOLOGNA – Il Bologna cala il doppio colpo dell’Atalanta, ai dettagli le trattative per il difensore Ibanez e per l’attaccante Barrow.